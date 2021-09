USA NAHB-Immobilienindex steigt überraschend Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 20.09.2021, 16:27 | 30 | 0 | 0 20.09.2021, 16:27 | WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich im September überraschend aufgehellt. Der NAHB-Hausmarktindex stieg zum Vormonat um einen Punkt auf 76 Punkte, wie die National Association of Home Builders am Montag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt hingegen mit einem Rückgang auf 74 Punkte gerechnet. Zuvor war der Indikator drei mal in Folge gesunken. Belastet wurde der Immobilienmarkt zuletzt durch Lieferengpässe bei Rohstoffen wie Holz. Die Lage bei den Materialkosten habe sich im September aber entspannt, teilte der Verband mit. Allerdings blieben die Lieferzeiten lange und der Mangel an Arbeitskräften im Baugewerbe groß. Der NAHB-Index ist ein Stimmungsbarometer der nationalen Organisation der Wohnungsbauunternehmen. In einer monatlichen Umfrage werden die aktuelle Lage und die Erwartungen der Branche abgefragt./jsl/jha/







0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer