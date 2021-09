Alvarez & Marsal expandiert seine Global Transaction Advisory Group nach Genf

Genf (ots) - Amaury Bonnaire wird neuer Managing Director. Er bringt über zwei

Jahrzehnte Erfahrung mit komplexen, grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen mit.



Das weltweit führende Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal

(http://www.alvarezandmarsal.com/) (A&M) hat die Expansion seiner Global

Transaction Advisory Group (TAG) nach Genf und die Ernennung von Amaury Bonnaire

(https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/amaury-bonnaire) als Managing

Director der TAG Genf bekannt gegeben. Bonnaire wird Unternehmens- und

Private-Equity-Kunden bei integrierten Ansätzen zur Wertmaximierung und

Wachstumsgenerierung beraten. Er ist spezialisiert auf Due-Diligence-Prüfungen

beim Kauf und Verkauf von Unternehmungen, Beratung bei Kaufverträgen,

Carve-Out-Situationen und Post-Deal-Support.





Seit der Gründung von A&M in der Schweiz im Jahr 2019 decken die Teams in denBüros in Zürich und Genf die Bereiche Transaction Advisor y, Disputes andInvestigations , Restructuring und Corporate Transformation ab. A&M plant, dieseGeschäftsbereiche weiter auszubauen und sich auf wichtige Sektoren im SchweizerMarkt zu konzentrieren, darunter Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen undLife Sciences, Rohstoffe und Konsumgüter.Mit der Einstellung von Bonnaire unterstreicht A&M seinen strategischen Plan,seine Präsenz in der EMEA-Region aufgrund der wachsenden Marktnachfrageauszubauen. Bereits bekannt gegeben hat A&M die Ernennung der Managing DirectorsCristina Almeida und Ignacio Basagoiti in Madrid und Ali Anwar in Dubai.Mit dem Eintritt von Bonnaire in die Global Transaction Advisory Group wird dasweltweite Netzwerk von Führungskräften mit spezifischer regionaler Expertise undtiefgreifender grenzüberschreitender Merger und Acquisitions (M&A) Erfahrungweiter ausgebaut. Bonnaire hat zahlreiche Transaktionen in der Schweiz, Europa,Asien, Nordamerika, Lateinamerika, Afrika und im pazifischen Raum geleitet.Darüber hinaus hat er mit Kunden aus verschiedenen Branchen zusammengearbeitet,darunter die Bereiche Energie und Rohstoffe, Konsumgüter, Einzelhandel,Gesundheitswesen und Technologie.Bevor er bei A&M einstieg, war Bonnaire in verschiedenen Funktionen bei EY undArthur Andersen tätig. Seine Karriere hat er in der Wirtschaftsprüfung begonnenund verlagerte später seinen Schwerpunkt auf die Transaktionsberatung. Zuletztwar er als Strategie- und Transaktionsleiter tätig und leitete ein Team vonFachleuten für Due Diligence, M&A, Bewertung, Integration und Abspaltung sowie Immobilien in der Westschweiz.Paul Aversano (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/paul-aversano) ,