Droht bei Valneva jetzt der Ausverkauf?

Für Anteilseigner von Valneva kommt es heute knüppeldick. Die Aktie büßt nämlich rund sechs Prozent ein. Dadurch verringert sich der Preis für einen Anteilsschein jetzt auf 25,65 USD. Sehen wir hier eine kurze Verschnaufpause oder geht es jetzt weiter runter?

Mit diesem Rücksetzer hat sich das technische Bild klar verschlechtert. Da hier heute nun eine massive Haltezone unterkreuzt wurde. So fällt der Kurs heute auf ein neues Mehrwochentief. Bisher lag das Tief bei 27,08 USD und wurde am 27,08X erreicht. Wir stehen hier also vor entscheidenden Stunden.

Turnaround-Spezialisten könnten die Korrektur zum spekulativen Einstieg nutzen. Schließlich gibt es die Aktie heute mit einem kräftigen Nachlass. Ohnehin bearish eingestellte Investoren erfahren mit dem heutigen Kursrutsch zusätzliche Bestätigung.

