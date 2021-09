Varta: Die Stimmung kippt!

Für Varta-Aktionäre ist heute Saure-Gurken-Zeit angesagt. Im freien Fall geht die Aktie rund sieben Prozent in die Knie. Damit beträgt der Preis für ein Wertpapier nur noch 111,15 EUR. Werden Anleger damit zum Bärenfutter?

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Varta der letzten drei Monate.

Dieser Abschlag hat nun dafür gesorgt, dass sich die Ausgangslage verschlechtert hat. Denn eine markante Haltezone wurde nun unterboten. Immerhin fällt die Aktie heute auf ein neues Mehrwochentief. Bis dato lag dieser Tiefpunkt bei 117,90 EUR am 117,90. 117,90X. Spannung ist also in jedem Fall geboten.

Für Anleger, die schon länger mit einem Einstieg liebäugeln, könnte nun die Zeit gekommen sein. Immerhin gibt es einen kräftigen Rabatt. Ohnehin bearish eingestellte Investoren erfahren mit dem heutigen Kursrutsch zusätzliche Bestätigung.

