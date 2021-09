Anzeige

New York 20.09.2021 - Bloomberg New Energy Finance teilte in der vergangenen Woche mit, dass die PV-Installationen in diesem Jahr um ein Drittel steigen dürften. Die Ziele für das Jahr 2030 dürften dennoch nicht erreicht werden.



Einem Bericht von Bloomberg New Energy Finance zufolge, dürften die globalen PV-Installationen in diesem Jahr um ein Drittel ansteigen und ein Niveau von 191 GW erreichen. Im Rahmen des Global Market Outlook wurde mitgeteilt, dass im nächsten Jahr ein Zubau von 214 GW und 2023 ein Plus von 222 GW erreicht werden dürfte. Damit bestätigten die Autoren die Prognosen des Berichtes für das erste Quartal.





