SAP: Ist das DIE Chance, auf die alle gewartet haben?

Bei SAP ging es in den vergangenen Monaten extrem turbulent zu. Die Walldorfer haben ihr Geschäftsmodell in Folge der Corona-Krise rigoros umstrukturiert und damit kurzzeitig das Vertrauen der Anleger verspielt. So rauschte der Kurs im vergangenen Herbst im freien Fall von 135 Euro auf nur noch 90 Euro in den Keller. Doch diese Umstrukturierung trägt Früchte wie die jüngsten Zahlen belegen. Nach einer fulminanten Rallye bis in den Bereich um 130 Euro, befindet sich SAP nun wieder im Korrekturmodus und bietet damit neue Chancen…

In der vergangenen Woche versuchte SAP sich noch einmal an der Marke von 130 Euro, scheiterte jedoch bei dem Versuch, diesen Widerstand zu überbieten. Anschließend folgte ein scharfer Rücksetzer, wobei der Kurs heute sogar die Unterstützung von 120 Euro unterkreuzt. In den kommenden Tagen droht damit ein Test der vielleicht richtungsweisenden charttechnischen Unterstützung…

Fazit: Bei SAP dürften sich in den nächsten Tagen die Trends der kommenden Wochen entscheiden.

Kursverlauf von SAP der letzten drei Monate.

