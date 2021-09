Tagesausblick für 21.09.: DAX bricht ein. DAX-Aufsteiger mit gemischter Premiere!

Was war das für eine Premiere? Am Tag der größten Reform der DAX-Indizes brach der Leitindex zeitweise um mehr als drei Prozent ein! Binnen zwei Handelstage gab der DAX damit zeitweise etwa 700 Punkte ab. Damit ist zunächst Schluss mit der Lethargie an den Aktienmärkten. Konjunktursorgen sowie die Krise rund um den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande trieben Investoren heute in die Defensive. Die Verunsicherung könnte in den nächsten Tagen anhalten. Spekulationen, ob Evergrande gerettet wird werden die Marktteilnehmer weiter beschäftigen. Zudem steht die Fed-Zinsentscheidung Mitte der Woche an.

Die Anleihen konnten von den Turbulenzen an den Aktienmärkten etwas profitieren. Sowohl in Europa als auch in den USA gaben die Renditen langfristiger Staatspapier mehrheitlich nach. Gefragt war zudem Gold. Der Goldpreis verbesserte sich auf rund 1.760 US-Dollar pro Feinunze. Palladium, Platin und Silber legten hingegen erneut den Rückwärtsgang ein. Bei Palladium summieren sich die Verluste seit Anfang Mai 2021 inzwischen auf ein Drittel. Am Ölmarkt kamen die Notierungen anfangs zwar ebenfalls gehörig unter Druck. Einen großten Teil der Verluste holte Brent Crude Oil am Nachmittag wieder auf.

Unternehmen im Fokus Der DAX startete in der neuen Besetzung mit 40 Titeln in die neue Woche. Grund zu feiern hatten nur wenige Konzernlenker. Hello Fresh, Qiagen und Symrise zählten zu den acht DAX-Titeln, die sich gegen den Trend stellten. Zu den größten Verlierern zählen Automobilhersteller wie Porsche und Volkswagen sowie die Deutsche Bank. In der zweiten Reihe hoben die Akien von Fraport und Lufthansa ab. Die Airline kündigte eine Kapitalerhöhung an, um die Staatshilfen zurückzuzahlen. Aufwind bekam das Papier zudem von Spekulationen um mögliche Lockerungen der Reisebeschränkungen in die USA für geimpfte Passagiere aus der EU und Großbritannien. Zu den Verlierern zählten neben Commerzbank und Varta auch alle fünf MDAX-Aufsteiger Befesa, Hypoport, Jungheinrich, Vantage Towers und Zooplus.