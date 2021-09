Ist AMC Entertainment Holdings im Panikmodus?

Den heutigen Tag dürften AMC Entertainment Holdings-Aktionäre so schnell nicht vergessen. So büßt der Kurs satte rund acht Prozent ein. Damit haben die Papiere jetzt nur noch einen Wert von 40,53 USD. Für die Bären ist das ein gefundenes Fressen oder …?

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von AMC Entertainment Holdings der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche AMC Entertainment Holdings-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Dämpfer bedeutet dunkle Wolken am Chart-Himmel. Denn dadurch kommt die nächste wichtige Haltezone immer näher. Schließlich verläuft das 4-Wochen-Tief nur noch rund achtzehn Prozent unter dem aktuellen Niveau. Auf 34,40 USD stellt sich dieser markante Umkehrpunkt. Der Krimi dürfte also in den kommenden Tagen weiter gehen.

Download-Tipp: Zur anstehenden Bundestagswahl möchten wir Ihnen Aktien präsentieren, die nach der Wahl die größten Gewinnchancen haben. Dieses exklusive eBook können Sie hier kostenlos abrufen.

Die für viele Anleger maßgebliche 200-Tage-Linie verläuft aktuell bei 29,71 USD. Es gelten für AMC Entertainment Holdings demnach langfristige Aufwärtstrends. Die Aktie steht derzeit über ihrem 50-Tage-Durchschnitt, sodass sich Anleger mittelfristigen Aufwärtstrends gegenüber sehen.

Fazit: Wie es bei AMC Entertainment Holdings weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse. Hier kostenfrei lesen.