Ist JinkoSolar im Crash-Modus?

JinkoSolar-Aktionäre dürften heute tieftraurig sein. Denn die Aktie erleidet ein Minus von rund acht Prozent. Für ein Papier müssen damit nur noch 44,06 USD hingelegt werden. Sind jetzt die Bären am Zug oder geht es bald wieder aufwärts?

Kursverlauf von JinkoSolar der letzten drei Monate.

Die Ausgangslage hat sich durch diesen Rücksetzer verschlechtert. Da heute einen Haltegriff unterboten wird. So notiert der Kurs aktuell so tief wie nie in den vergangenen vier Wochen. 44,26 USD markierten bisher diesen Tiefpunkt. Jetzt geht es also um die Wurst.

Der Durchschnitt der vergangenen 200 Tage lässt sich auf 44,35 USD errechnen. Damit befindet sich JinkoSolar in langfristigen Abwärtstrends. Im kürzeren Zeitfenster sind Trends negativ, da die Aktie unter ihrer 50-Tage-Linie notiert.

