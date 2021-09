White Oak erwirbt Finacity im Rahmen einer Flaggschiff-Übernahme

White Oak Global Advisors („White Oak“) hat die Übernahme von Finacity Corporation („Finacity“) abgeschlossen, einem weltweit führenden Anbieter von Lösungen für die Betriebskapital- und Handelsfinanzierung für Unternehmen aus aller Welt.

Finacity generiert, strukturiert und platziert Handelsfinanzierungsforderungen in Höhe von mehr als 100 Milliarden US-Dollar jährlich bei über 50 führenden Finanzinstituten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere. Finacity unterstützt Transaktionen für Forderungen in 58 Währungen mit Schuldnern in mehr als 175 Ländern und ist damit weltweit die größte Handelsfinanzierungsplattform, die keine Bank ist.