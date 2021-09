Build Your Dreams: Alarmstufe Rot! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 20.09.2021, 19:32 | 35 | 0 20.09.2021, 19:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Regelrecht bluten müssen heute Build Your Dreams-Aktionäre. Denn der Kurs notiert rund sechs Prozent in der Verlustzone. Die Papiere kosten damit nur noch 30,64 USD. Sehen wir hier nur einen kleinen Rücksetzer oder ist das der Anfang einer Baisse? Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Build Your Dreams der letzten drei Monate.

Der aktuelle Rücksetzer hat die Ausgangslage deutlich eingetrübt. Build Your Dreams hat nämlich eine maßgebliche Haltezone unterkreuzt. So rutscht die Aktie heute auf ein neues Mehrwochentief. Dieses Tief lag zuletzt bei 31,85 USD. Wir warten also gespannt auf die richtungsweise Entscheidung. Der gleitende Durchschnitt 200 liegt momentan bei 26,85 USD. Demnach gelten für Build Your Dreams langfristige Aufwärtstrends. Die Aktie steht derzeit unter ihrem 50-Tage-Durchschnitt, sodass sich Anleger mittelfristigen Abwärtstrends gegenüber sehen.

