Am Donnerstag entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in einem Fall eines privaten Leasingnehmers, dessen Auto vom Abgasskandal betroffen war. Hier wurde der Anspruch auf Schadensersatz verneint, seine Leasingraten erhält er vorerst nicht zurück. Rechtsanwalt Markus Mingers bekräftigt, dass das Urteil jedoch nur für das klassische Kilometerleasing gilt - nicht für das Full-Service-Leasing oder Finanzierungsleasing.

Die Karlsruher Richter begründeten Ihre Entscheidung damit, dass im Gegensatz zum Autokauf beim Kilometerleasingvertrag der Leasinggeber das wirtschaftliche (Kalkulations-) Risiko trägt. Es handle sich dabei um eine andere Investitionsentscheidung, sodass kein Anlass zu Schadensersatzzahlungen bestehe. Der anzurechnende Nutzungsvorteil würde dann den Leasingzahlungen entsprechen.

Große Unterschiede zwischen Full-Service-Leasing und Kilometerleasing!

„Diese Entscheidung betraf einen privaten Leasingnehmer, der sei Auto im Rahmen eines klassischen Kilometerleasing geleast hatte. Währenddessen wird bei Flottengeschäften meist das Full-Service-Leasing genutzt, was nicht als Unterfall des Kilomterleasings betrachtet werden kann, sondern als eigenständige, sich deutlich unterscheidende Leasingart. Dementsprechend gilt diese BGH-Entscheidung nicht für das Full-Service-Leasing.“, sagt Rechtsanwalt Markus Mingers.

Bei einem Full-Service-Leasing werden weitere Servicekomponenten neben dem eigentlichen Leasing angeboten. Es gibt insbesondere die Möglichkeit die Fahrzeuge später zu erwerben oder den Vertrag flexibel anzupassen bzw. umzustufen. Beispielsweise kann eine Anpassung in Bezug auf die Laufzeit vorgenommen werden - auch außerhalb des Leasingerlasses. Weiter werden Kosten für Steuer, Versicherung, Instandhaltung, Wartung, Tanken und Säuberung übernommen. Meist wird dies verbunden mit einem Vertrag über eine Fahrzeugflotte, wodurch die Wagen jederzeit gewechselt werden können.

Im Gegensatz dazu ist beim klassischen Kilometerleasing nur wesentlicher Vertragsinhalt eine genau definierte Vertragslaufzeit, innerhalb derer eine vertraglich festgelegte Anzahl an Kilometern gefahren werden darf. Nicht nur die Praxis spricht für eine klare Unterscheidung, auch durch den Leasingerlass des Bundesfinanzministeriums wird eindeutig zwischen dem Kilometerleasingvertrag und dem Full-Service-Leasingvertrag differenziert.

Ebenfalls nicht betroffen: das Finanzierungsleasing!

Erst recht gilt das BGH-Urteil nicht für das Finanzierungsleasing. Das wirtschaftliche Risiko trägt nämlich der Leasingnehmer. Zumindest aus Sicht des Leasinggebers steht hier der Finanzierungsgedanke im Vordergrund - und nicht die reine Gebrauchsüberlassung wie beim Kilometerleasing. Die Vollamortisierung durch den Leasingnehmer ist primärer Vertragszweck, betont Mingers.

Schaden liegt schon im ungewollten Vertrag!

In Bezug auf das BGH-Urteil vom 30.07.2020 gehen die Karlsruher Richter davon aus, dass der Schaden bei einem Kauf schon im Abschluss eines ungewollten Vertrages liegt und nicht erst im tatsächlichen Minderwert des Fahrzeugs.

„Hier müssen wir die Schädigung beim Leasingnehmer und dem Käufer gleichstellen. Beide müssen die Risiken und Pflichten für das Objekt übernehmen, ergo auch das Risiko einer Betriebseinschränkung oder Stilllegung durch die eingebauten Manipulationssoftware.“, erklärt Markus Mingers. Die Bedingungen eines Leasingvertrages sprechen das Risiko der Mangelhaftigkeit der Leasingsache dem Leasingnehmer zu aufgrund der Abtretung der Gewährleistungsansprüche gegen den Hersteller des Leasinggebers an den Leasingnehmer, verbunden mit einem Gewährleistungsausschluss gegenüber dem Leasinggeber.

Bei Flottenfahrzeugen spricht noch dafür, dass dieser Vertrag dann nicht so gewollt gewesen wäre, dass Auflagen bezüglich der Menge an CO2-Ausstoßes eingehalten werden müssten, , die durch die Abgasmanipulation überschritten wurden. Diese Autos wären nicht in die Flotte aufgenommen worden, wenn die tatsächlich höheren Werte offengelegt worden wären.

Mingers sagt weiter: „Deswegen kann davon ausgegangen werden, dass das Leasing eines solchen „Schummelautos und damit der Vertrag vom Leasingnehmer in Kenntnis der Mangelhaftigkeit des Fahrzeugs aufgrund des Einsatzes der Manipulationssoftware so nicht gewollt gewesen wäre. Somit ist hier auch ein Schaden des Leasingnehmers zu bejahen.“

Leasingpreis durch den Abgasskandal deutlich gesunken!

Herauszustellen ist besonders, dass der BGH ausführt, das in dem vorliegenden Fall keine Anhaltspunkte dafür vorlagen, dass der objektive Leasingwert durch die Verwendung einer Manipulationssoftware geringer gewesen wäre als der vereinbarte Leasingpreis. Der betroffene Kläger hat vermutlich versäumt, diesbezüglich vorzutragen.

Der Leasingpreis wird im Wesentlichen durch den Anschaffungspreis des Leasinggutes gebildet. Der Anschaffungspreis wäre in Kenntnis des Abgasskandals wesentlich geringer ausgefallen, womit auch die Leasingrate entsprechend geringer gewesen wäre. Man hätte somit davon ausgehen können, dass sich für Leasingflotten in jedem Fall ein Schaden bei dem Leasingnehmer realisiert hat. Wenn der Kläger in dem zu entscheidenden Fall dies vorgetragen hätte, wäre auch das Urteil des BGH positiv für den Leasingnehmer ausgefallen, so die Auffassung von Rechtsanwalt Markus Mingers.

Fazit: Urteil nicht ausschlaggebend für Unternehmen mit Flotten

Zusammenfassend hält Rechtsanwalt Markus Mingers fest, dass das BGH-Urteil nur für das Kilometerleasing, nicht jedoch für das flottentypische Full-Service-Leasing gelten kann.

