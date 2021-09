SAP: Jetzt wird es echt brenzlig! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 20.09.2021, 19:48 | 57 | 0 20.09.2021, 19:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Bei SAP wird die Luft derzeit immer dünner. Vom Unternehmen selbst fehlen derzeit wichtige Impulse in Form von neuen Meldungen, sodass sich die Anleger-Gemeinde vermehrt auf die Charttechnik konzentriert und die sieht momentan gar nicht gut aus. So lief SAP zuletzt vor 14 Tagen in Richtung 130-Euro-Marke, ehe der Kurs an diesem Widerstand nach unten abgeprallt ist und sich seitdem auf dem Rückzug befindet. Damit wird es jetzt hochspannend… Schließlich rutscht der Kurs heute unter die charttechnische Unterstützung von 120 Euro und damit gleichzeitig auf den niedrigsten Stand seit Ende Juli. “Eigentlich” schien diese Haltezone dem Kurs genügend Rückendeckung zu geben, doch jetzt droht sogar noch weiteres Ungemach. Denn der Kurs rauscht mit voller Wucht auf eine weiteren Bremsbereich zu, an dem sich die Trends für die nächsten Wochen entscheiden dürften. Fazit: Bei SAP stehen die Trends derzeit auf der Kippe. Angesichts der brisanten Technik haben wir Aktie und Unternehmen genau unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse unserer Analyse können Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von SAP der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche SAP-Analyse einfach hier klicken.

