Novamind kündigt auf Aufnahme in den an der NYSE notierten AdvisorShares Psychedelics ETF an Nachrichtenquelle: IRW Press | 20.09.2021, 19:52 | 28 | 0 | 0 20.09.2021, 19:52 | TORONTO, ON / 20. September 2021 / Novamind Inc. (CSE: NM | OTCQB: NVMDF | FWB: HN2) („Novamind" oder das „Unternehmen"), ein führendes Unternehmen für psychische Gesundheit mit Spezialisierung auf psychedelische Medizin, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in den AdvisorShares Psychedelics ETF aufgenommen wurde, der an der NYSE unter dem Kürzel „PSIL" gehandelt wird (der „ETF"). PSIL ist der erste in den USA notierte, aktiv verwaltete börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Fund/ETF), der ein dediziertes Anlagenengagement in Psychedelika bietet. PSIL strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Investition in den sich schnell entwickelnden Bereich der Psychedelika an und bietet damit ein Engagement in Unternehmen, die nach Einschätzung des ETF-Portfoliomanagers in dieser aufstrebenden Branche wegweisend sind. Der ETF umfasst derzeit 22 Psychedelika-Unternehmen. „Die Aufnahme von Novamind in den AdvisorShares Psychedelics ETF ist eine wichtige Entwicklung für unser Unternehmen", freut sich Yaron Conforti, CEO und Director von Novamind. „Wir verzeichnen ein rapides Wachstum bei unseren Kliniken und klinischen Forschungsstandorten und freuen uns, als ein führendes Unternehmen im aufstrebenden Sektor für Psychdelika anerkannt zu werden." Zusätzliche Informationen über den ETF erhalten Sie hier. Über Novamind Novamind ist ein Marktführer auf dem Gebiet der psychischen Gesundheit, der über ein Netzwerk aus Kliniken und klinischen Forschungsstandorten einen sicheren Zugang zu psychedelischen Arzneimitteln ermöglicht. Novamind ist über sein Netzwerk von ‚Cedar Psychiatry'-Kliniken Anbieter von ketamingestützten Psychotherapien und anderen neuartigen Behandlungsmethoden. Das Unternehmen ist außerdem Betreiber von ‚Cedar Clinical Research', einer Auftragsforschungsorganisation, die sich auf klinische Studien und evidenzbasierte Forschung für die psychedelische Medizin spezialisiert hat. Sowohl ‚Cedar Psychiatry' als auch ‚Cedar Clinical Research' sind hundertprozentige Tochtergesellschaften von Novamind. Nähere Informationen darüber, wie Novamind das geistige Wohlbefinden verbessert und Menschen während ihres gesamten Heilungsprozesses begleitet, finden Sie unter www.novamind.ca.







