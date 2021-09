Peking (ots/PRNewswire) - Um die Geschichte der ostchinesischen Stadt Suzhou,

die für ihre klassischen chinesischen Gärten bekannt ist, besser zu erzählen,

wurde am Donnerstag während der 2021 Global AI Product & Application Expo (2021

AI Expo) ein Jahresbericht über das Image der Stadt Suzhou im globalen

Cyberspace (2020-2021) der Öffentlichkeit vorgestellt.



Der Bericht wurde vom Jiangsu Center des von Xinhua geleiteten China Economic

Information Service (CEIS) über das Unterforum "Zukunft der intelligenten

Medien" der Messe veröffentlicht. Sie untersucht die Merkmale, die Wirksamkeit

und die Mängel der Imagebildung der Stadt Suzhou über Internetkanäle im

vergangenen Jahr.





Suzhou, eine der wichtigsten Städte im Jangtse-Delta, verfügt über eineinzigartiges Stadtimage dank seiner traditionellen Kultur von Weltrang undseiner reichhaltigen Wasserressourcen, einer vollständigen und diversifiziertenFertigungsindustriekette und Vorteilen bei der Umsetzung von Präferenz- undÖffnungsmaßnahmen durch lokale Wirtschaftsplattformen auf nationaler Ebene, soder Bericht.Anders als andere chinesische Städte taucht Suzhou in den Berichten der globalenMedien mit vier typischen Merkmalen auf.So wurde die Stadt in der Regel in Verbindung mit Schlagwörtern wie "digitaleStadt", "alte chinesische Gärten" und Wörtern im Zusammenhang mit dem Städtebau,der Kultur und dem Tourismus in Suzhou genannt.Darüber hinaus tauchte Suzhou in den Berichten der globalen Mainstream-Medien,die meist eine neutrale Haltung einnehmen, vor allem in Bezug auf dieökologische Umwelt, den wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt unddie Entwicklung neuer Industrien auf.Darüber hinaus erregte die Stadt in den traditionellen Medien wie Zeitschriften,Nachrichtenagenturen und kommerziellen Nachrichten-Websites sowie in den neuenMedien mehr Aufmerksamkeit als in den sozialen Medien, wo Berichte über Suzhourelativ selten sind.YouTube hat sich für die Stadt als interaktive und einflussreiche Plattform fürdie Kommunikation mit der Welt erwiesen, da es für Influencer-Kampagnen einfachist, breit angelegte Livestreaming-Shows über Suzhou zu produzieren, und dieaudiovisuelle Sprache und die betreffenden Themen leicht zu verstehen und näheram täglichen Leben sind.All dies ist das Ergebnis der kontinuierlichen Bemühungen Suzhous um den Aufbaueines Stadtimages in den letzten Jahren, das die internationale Kommunikationmit mehr kulturellen Faktoren unterstreicht und einen vielseitigen undmultidimensionalen Kommunikationsmodus etabliert hat.Um die Geschichten von Suzhou besser erzählen zu können, schlägt der Berichtvor, dass die Stadt die Wahrnehmung ihres Stadtbildes vertieft und den Wertihrer Konnotation erforscht.