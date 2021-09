Forge Biologics veröffentlicht regulatorische Updates von FDA und EMA, die Herstellung und klinische Studien beschleunigen

Forge GMP technician at The Hearth (Photo: Business Wire)

Die EMA erteilte der Gentherapie FBX-101 des Unternehmens, die sich derzeit in der klinischen Phase befindet, die Ausweisung als Arzneimittel für seltene Leiden zur Behandlung von Patienten mit Morbus Krabbe. FBX-101 ist die erste potenzielle Behandlungsoption für Menschen, bei der ein systemisch verabreichtes adeno-assoziiertes Virus (AAV) zur Übermittlung der korrekten Version des fehlerhaften Gens eingesetzt wird, das eine Anomalie bei Patienten mit Morbus Krabbe bewirkt, einer seltenen genetischen Erkrankung mit tödlichem Verlauf. Bereits zu Beginn dieses Jahres wurde FBX-101 von der FDA als „Orphan Drug“ und Arzneimittel für seltene pädiatrische Erkrankungen eingestuft.

„FBX-101 ist das Ergebnis von mehr als 20 Jahren wissenschaftlicher Forschung mit dem Ziel, die Herausforderungen zu verstehen, mit denen Patienten mit fortschreitender Erkrankung nach einer hämatopoetischen Stammzelltransplantation, dem derzeitigen Behandlungsstandard, konfrontiert sind“, so Maria Escolar, M.D., Chief Medical Officer bei Forge. „Derzeit melden wir Patienten für unsere klinische Studie RESKUE für die Verabreichung von FBX-101 an und begrüßen die Entscheidung der EMA, die europäischen Patienten Zugang zu diesem potenziell transformativen Behandlungsansatz verschafft.“

Wie das Unternehmen außerdem mitteilte, hat die FDA ein positives Feedback zu den AAV-Herstellungsverfahren von Forge erteilt, einschließlich der Verwendung seiner exklusiven Produktionsplasmide und der Master-Zellbank für die cGMP-konforme Herstellung von Gentherapien.

Forge präsentierte der FDA Daten zur proprietären HEK293-Suspensionszelllinie Ignition Cells und dem Adenovirus-Helferplasmid pEMBR, deren Eignung für die cGMP-konforme Herstellung klinischer Wirkstoffe von der FDA bestätigt wurde.

„Wir sind sehr erfreut, dass die von Forge entwickelten Tools dabei helfen werden, die cGMP-konforme Herstellung von AAV-Gentherapien für Patienten zu beschleunigen und zu skalieren. Wir sind dankbar für den konstruktiven Dialog mit der EMA und für Bestätigung durch die FDA mit Blick auf die Eignung unserer wichtigsten Produktionsmaterialien für unsere eigenen Therapien und die unserer Auftraggeber“, kommentiert Christopher Shilling, Vice President of Regulatory Affairs and Quality. „Diese neuen Technologien können dabei helfen, die Bedenken im Zusammenhang mit der Sicherheit von kritischen Rohstoffen, die in AAV-Skalierungs- und Produktionsverfahren für Forschungsprogramme am Übergang von der Forschung in die klinische Phase verwendet werden, abzubauen.