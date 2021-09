Global Kidney Innovation Summit beschleunigt internationales Konsortium

Patientenbedürfnisse und Erkenntnisse treiben eine neue Ära der globalen Nierenforschung, -entdeckung und personalisierter Behandlungen voran

WASHINGTON, 20. September 2021 /PRNewswire/ -- Die American Association of Kidney Patients (AAKP), die größte unabhängige Organisation für Nierenpatienten in den USA, und ihre strategischen Partner an der George Washington University (GW) School of Medicine and Health Sciences (SMHS) leisten weiterhin einen einzigartigen Beitrag im internationalen Kampf gegen Nierenerkrankungen. Der jährlich stattfindende Global Summit on Kidney Disease Innovations 2021, der sich auf die Erweiterung der Wahlmöglichkeiten für Patienten und die Verbesserung der Gesundheitsergebnisse konzentrierte, zog über 20.000 Zuschauer in 80 Ländern an, übertraf den virtuellen Teilnehmerrekord von 2020, der auf dem Höhepunkt der Covid-19-Pandemie aufgestellt wurde, und zieht weiterhin Zuschauer aus aller Welt an Online-Inhalte an. Der Global Summit ist ein wichtiger Bestandteil der AAKP-Aktion The Decade of the Kidney , einer globalen Initiative der AAKP ( Hier den Artikel lesen ), die 2019 für die Dekade 2020-2030 ins Leben gerufen wurde, um die politischen Entscheidungsträger in den USA und auf internationaler Ebene dabei zu unterstützen, die verheerenden menschlichen und gesellschaftlichen Kosten von Nierenkrankheiten auf der Grundlage der von den Patienten definierten Prioritäten besser anzugehen.