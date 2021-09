WilsonHCG von NelsonHall als „führendes Unternehmen" für Contingent Workforce Solutions und MSP anerkannt

„Die Auflistung als Führendes Unternehmen für unsere Zeitarbeitsdienstleistungen weist nach, dass wir uns nach dem Bedarf unserer Kunden richten und uns durch das Einbringen persönlichkeitsnaher Erfahrungen auszeichnen, was auf diesem Gebiet oft übersehen wird. Das Team erbringt mit vollem Einsatz außergewöhnliche Dienstleistungen, und das zeigt sich jetzt", sagte John Wilson , CEO von WilsonHCG. „Unternehmen suchen in diesem herausfordernden Markt nach vielseitigen Lösungen für Talente. Wir sind stolz darauf, Zeitarbeitsdienstleistungen anbieten zu können, über die sie Zugriff auf die Talente erhalten, die sie für ihren Erfolg benötigen."

Nikki Edwards, Principal Research Analyst für NelsonHall HR Technology & Services, fügte hinzu: „WilsonHCG verwendet einen interaktiven und personalisierten Ansatz für seine Palette an Zeitarbeitslösungen der nächsten Generation (mit einer großen Bandbreite von Erfahrungen im Dienstleistungsbereich und Anwendung hoch entwickelter Technologien). Damit können Kunden den richtigen Programm- bzw. Dienstleistungs-Mix finden, um ihre Herausforderungen für die Talentsuche 2021 zu bewältigen."

Das NEAT Tool für Anbieterbeurteilung und -bewertung analysiert die Leistung von MSP/CWS-Anbietern. WilsonHCG wurde dabei als insgesamt Führendes Unternehmen ausgezeichnet, weiterhin in den Kategorien Innovationen in Dienstleistungen, Transformation, Innovationen in Technologien/Tools, geografischer Fußabdruck und Skalierbarkeit.

WilsonHCG wurde auch als „Führendes Unternehmen“ für RPO in der aktuellsten NEAT-Anbieterbewertung von NelsonHall anerkannt.

Über WilsonHCG

WilsonHCG ist ein preisgekrönter, weltweit führender Anbieter von Talentlösungen. Als strategischer Partner unterstützt das Unternehmen einige der weltweit angesehensten Marken beim Aufbau umfassender Talentfunktionen. Mit einer globalen Präsenz in mehr als 65 Ländern und auf sechs Kontinenten bietet WilsonHCG eine vollständige Palette an konfigurierbaren Talent-Dienstleistungen an, darunter Personalbeschaffung (Recruitment Process Outsourcing, RPO), Führungskräftevermittlung, Zeitarbeitslösungen und Technologieberatung.

Über NelsonHall

NelsonHall ist das führende globale Analysten-Unternehmen, das sich der Aufgabe verschrieben hat, Organisationen dabei zu helfen, die „Kunst des Möglichen“ in der digitalen Transformation von Betriebsabläufen zu verstehen. Mit Analysten in den USA, Großbritannien und Kontinentaleuropa liefert NelsonHall den Einkaufsorganisationen detaillierte, entscheidende Informationen über Märkte und Anbieter (einschließlich NEAT-Bewertungen), die ihnen helfen, schnelle und hoch informierte Beschaffungsentscheidungen zu treffen. Für Anbieter bietet NelsonHall fundierte Kenntnisse der Marktdynamik und der Benutzeranforderungen, um diese bei der Verbesserung ihrer Markteinführungsstrategien zu unterstützen.

