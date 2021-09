Verimatrix stellt neuen App-Überwachungs-SaaS-Service auf der Money 20/20 Europe vor

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX) (Paris:VMX), das führende Unternehmen bei der Bereitstellung von menschenzentrierter Sicherheit in der modernen vernetzten Welt, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Enthüllung eines neuen mobilen Anwendungsüberwachungsdienstes, eine Erweiterung seiner preisgekrönten App Shield und Code Protection Lösungen, im Verlauf des persönlichen Money 20/20 Europe Events terminiert hat, das in dieser Woche stattfindet.

Die Einführung des Sicherheitsüberwachungsdienstes von Verimatrix für mobile Anwendungen findet vom 21. bis 23. September am Stand D140 auf der RAI Amsterdam statt. Dieser Dienst kann sowohl neue als auch bestehende Kunden bei der Gewinnung von Informationen und Schutzmaßnahmen unterstützen, die für unternehmenskritische Apps erforderlich sind. Die neue Überwachungs-Lösung steht sowohl für Verimatrix App Shield als auch Verimatrix Code Protection zur Verfügung. Bei App Shield handelt es sich um einen No-Code-SaaS-Service, der beispiellosen Cybersicherheitsschutz für alle Android- und iOS-Aps bietet. Die Entwickler müssen lediglich ihre App in die Verimatrix App Shield Plattform hochladen und erhalten dann eine gesicherte Version, bereit für die Veröffentlichung in einem App-Store. Somit ein entscheidender letzter Schritt und ein bewährtes Verfahren für den professionellen App-Veröffentlichungsprozess. Kunden von Verimatrix Code Protection erhalten in derselben Cloud-Plattform Zugang zur Anwendungsüberwachung.