Pressestimme 'Berliner Zeitung' zu Wahl in Russland Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 21.09.2021, 05:35 | 11 | 0 | 0 21.09.2021, 05:35 | BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Zeitung" zu Wahl in Russland: "Die Wahlen in Russland können als Trendsetter gesehen werden: Retro ist die neue politische Mode. Die Gewinner der Wahl sind die Kommunisten. Deren Abgesang singt der Westen seit 30 Jahren. China dagegen gratulierte dem russischen Volk zur Wahl - kein Wunder: In Peking sieht man das Ende des Kapitalismus kommen und hofft auf ein straffes kommunistisches Gesellschaftssystem als Alternative zum dekadenten Westen. Dass die Kommunisten nicht zum Sieger der Wahl wurden, verdankt die absolut regierende Putin-Partei Geeintes Russland einer überraschenden Entwicklung: Die digitale Revolution frisst ihre Kinder und stärkt die Mächtigen. Facebook, Apple und Telegram beugten sich dem Willen der Machthaber und zensierten die Opposition."/zz/DP/jha







