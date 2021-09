Zu den CovidCON-Konferenzen werden Experten aus der ganzen Welt – darunter Virologen, Epidemiologen, Infektiologen sowie Vertreter der WHO – eingeladen, ein umfassendes Update zu COVID-19 zu geben und sich live den Fragen der Ärzte zu stellen. Regelmäßig nehmen bis zu 4.500 Ärzte teil und bringen hunderte Fragen ein, die die aktuellen Herausforderungen und Unsicherheiten widerspiegeln.

Die bevorstehende coliquio CovidCON am 25.09.2021 steht unter dem Motto Was war – was ist – was wird?

Am 25.09.2021 versammeln sich von 10:00 bis 12:00 Uhr erneut renommierte Experten zur coliquio Web-Konferenz CovidCON, schauen zurück auf 18 Monate Pandemie und geben mit aktuellen Erkenntnissen rund um die wissenschaftliche Lage ein jeweils 15-minütiges Update zum Thema COVID-19. Die vorläufige Agenda sieht folgende Vorträge vor – in kurzen Videos, die Sie unter dem jeweiligen Link anschauen können, geben vier der fünf Referenten eine kleine Vorschau auf einzelne Punkte, die sie in den Vorträgen ansprechen werden:

Teil I: Medizinischer Fortschritt nach 1 ½ Jahren Pandemie

Status quo zur Therapie von COVID-19

Dr. med. Stefan Kluge, Direktor der Klinik für Intensivmedizin, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (https://vimeo.com/605720854/9057d4a2de)





https://vimeo.com/605720854/9057d4a2de) Status quo zur COVID-19-Impfung

PD Dr. med. Christoph Spinner, Oberarzt, Infektiologe und Pandemiebeauftragter des Klinikums rechts der Isar, Technische Universität München (https://vimeo.com/605657318/1f151c1bc4)





https://vimeo.com/605657318/1f151c1bc4 Hot Topic: Titel wird noch bekannt gegeben

Eric Topol , MD, Kardiologe, Professor für Molekularmedizin, Autor und Medscape Editor-in-Chief, USA

Teil II: Das Leben mit und nach COVID-19