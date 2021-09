EQS Group-Ad-hoc: Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): Sonstiges

Die Vaudoise-Gruppe setzt sich für die Mobilität der Zukunft ein



21.09.2021 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Lausanne, 21. September 2021 - Im Einklang mit ihrer Nachhaltigkeitsstrategie investiert die Gruppe Vaudoise Versicherungen in das finnische Unternehmen MaaS Global und beteiligt sich so an der Entwicklung eines innovativen Modells im Bereich der Mobilität der Zukunft. MaaS Global ist Pionier des Konzepts Mobility as a Service und lanciert heute die App Whim auf dem Schweizer Markt. Diese App stellt Verkehrsdienstleistungen zusammen, die von regionalen Partnern erbracht werden, und bietet dadurch eine multimodale Transportlösung im Hinblick auf die Mobilität der Zukunft. Mit diesem Engagement antizipiert die Vaudoise-Gruppe die Änderungen im Konsumentenverhalten ihrer Kundinnen und Kunden sowie der Nutzerinnen und Nutzer von Whim (insbesondere der jungen Bevölkerung) und begleitet diese auf dem Weg in die Mobilität der Zukunft. Als Versicherer mit genossenschaftlichen Wurzeln und als wichtiger Akteur im Schweizer Versicherungsmarkt misst die Vaudoise-Gruppe dem Thema Nachhaltigkeit grosse Bedeutung bei und engagiert sich seit vielen Jahren für Initiativen in diesem Bereich, und das sowohl intern als auch extern. Die Gruppe hat 2020 ihre Nachhaltigkeitsstrategie erarbeitet und wird 2022 dazu ihren ersten Bericht veröffentlichen. Im Einklang mit dieser Nachhaltigkeitsstrategie investiert die Gruppe heute in die Firma MaaS Global und in deren App Whim, die heute auf dem Schweizer Markt lanciert wird. Die Vaudoise-Gruppe und MaaS Global werden daher Synergien entwickeln mit dem Ziel, die Nutzerinnen und Nutzer in Sachen Mobilität zu begleiten und zu unterstützen. Basierend auf Analysen der Verhaltensänderungen im Bereich Fortbewegung wird die Vaudoise-Gruppe auch Versicherungsprodukte entwickeln können, die den zukünftigen Bedürfnissen ihrer Kundinnen und Kunden entsprechen. Seite 2 ► Seite 1 von 3



VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de