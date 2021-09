Partners Group beendet das Fundraising seines vierten Private-Equity-Buyout-Programms mit Gesamtzusagen in Höhe von USD 15 Mrd.

Das Programm verfolgt eine Investitionsstrategie mit Fokus auf transformative Wachstumsthemen und tätigte bereits 17 Investitionen weltweit

Partners Group wurde in einem kürzlich erschienenen Branchenbericht als der globale Buyout-Manager mit dem besten und konsistentesten Leistungsausweis seit der globalen Finanzkrise ausgezeichnet

Die von bestehenden Kunden erhaltenen Kapitalzusagen in das Flagship-Programm übersteigen das Gesamtvolumen des Vorgängerprogramms

Partners Group, ein weltweit führender Manager von Privatmarktanlagen, hat für sein viertes Private-Equity-Buyout-Programm Kapitalzusagen in Höhe von insgesamt USD 15 Mrd. erhalten. Diese Zusagen setzen sich aus dem vierten Direktbeteiligungsprogramm der Partners Group in Höhe von USD 6 Mrd. sowie aus weiteren USD 9 Mrd. zusammen, welche über andere Privatmarkt-Programme und massgeschneiderte Mandate zugesagt wurden und im Einklang mit dem Programm investiert werden.

David Layton, CEO und Head Private Equity, kommentiert: 'Der erfolgreiche Abschluss des Fundraisings unseres vierten Buyout-Programms untermauert das globale Interesse von Investoren für unsere transformative Investitionsstrategie und wir sind dankbar für das Vertrauen, das unsere Kunden in uns setzen. Als Kapitalanleger sind wir nicht nur bestrebt, langfristige und nachhaltige Renditen für unsere Kunden zu erwirtschaften, sondern auch eine dauerhafte positive Wirkung für alle Stakeholder zu erzielen.'

Das Programm tätigte bereits 17 Investitionen in führende Unternehmen weltweit. Dazu gehören Blue River Petcare, ein US-amerikanischer Betreiber von Tierkliniken für Haustiere, Axia Women's Health, ein Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen für Frauen in den USA, Rovensa, ein Hersteller von Spezialprodukten für die Ernährung, den Schutz und die biologische Schädlingsbekämpfung von Nutzpflanzen mit Sitz in Portugal, Pharmathen, ein europäisches Pharmaunternehmen, das sich auf die Herstellung von Medikamenten mit fortschrittlichen Technologien spezialisiert, und Ecom Express, einer der grössten Anbieter von technologiegestützten End-to-End-Logistiklösungen für die E-Commerce-Branche in Indien.