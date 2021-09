DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Aufsichtsrat verlängert die Vorstandsverträge von CEO Ingo Hartlief und CFO Tim Brückner

Langen, den 21. September 2021. Der Aufsichtsrat der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) hat die Verträge des Vorstandsvorsitzenden Ingo Hartlief FRICS und des Finanzvorstands Tim Brückner vorzeitig verlängert. Die Laufzeit beider Verträge wurde um weitere drei Jahre bis zum 31.12.2024 angepasst.

Professor Dr. Alexander Goepfert, Vorsitzender des Aufsichtsrats der DEMIRE, erläutert: "Ingo Hartlief und Tim Brückner haben mit der Entwicklung und konsequenten Umsetzung der ,REALize-Potential-Strategie' wesentlich zum Erfolg der Gesellschaft beigetragen. Es freut uns deshalb sehr, dass Ingo Hartlief und Tim Brückner uns weiterhin zur Verfügung stehen und das Wachstum der Gesellschaft auch künftig vorantreiben werden."

