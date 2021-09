Nachdem die Ölsorte WTI (Western Texas Intermediate) in der abgelaufenen Handelswoche ein klares Kaufsignal mit einem Kursanstieg über den kurzfristigen Abwärtstrend bestehend seit Anfang Juli ausgelöst hatte, konnte ein Niveau von vorläufig 73,13 US-Dollar erreicht werden. Dort drehte der Schmierstoff zur Unterseite ab und begab sich im gestrigen Handel zurück auf den EMA 50 bei 69,39 US-Dollar. So sehr die Verluste an den Aktienmärkten schmerzen, ist bei WTI keine Trendumkehr zu erkennen, vielmehr handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen gewöhnlichen Rücklauf zurück zum Ausbruchsniveau.

EMA 50 potenzielles Sprungbrett

Sollte der EMA 50 die Abschläge bei WTI aufhalten können, könnte dieses Niveau sogar als Sprungbrett für einen Rücklauf zurück an die Julihochs bei 76,98 US-Dollar fungieren. Nur ein signifikanter Rückfall mindestens unter 66,65 US-Dollar dürfte die weiter bullische Ausgangslage beschädigen und weitere Verluste zumindest in den Bereich des EMA 200 bei 61,67 US-Dollar ermöglichen. Eine engmaschige Beobachtung des Energieträgers sollte dennoch nicht ausbleiben!