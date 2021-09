Disclaimer

LYNX Zalando: Besser nicht vorschnell zum Bären werden! Seit März testet die Zalando-Aktie immer wieder die wichtige 200-Tage-Linie, so auch aktuell. Bislang gelang es sie zu halten. Diesmal dürfte das nicht so einfach werden, doch auch, wenn sie fallen sollte: Die Bullen hätten noch einige markante Supportlinien in der Hinterhand!