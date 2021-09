Disclaimer

LYNX Achtung, PUMA rutscht in die mittelfristige Schlüsselzone! In den letzten fünf Jahren hat sich der Kurs der PUMA-Aktie in der Spitze verfünffacht. Aber jede Hausse geht einmal zu Ende. Die Frage, die jetzt im Raum steht, lautet: Ist das jetzt der Fall … oder starten die Bullen über entscheidenden Unterstützungen noch einmal durch?