GOLDMAN SACHS stuft Just Eat Takeaway.com auf 'Buy'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Rob Joyce

Analysiertes Unternehmen: Just Eat Takeaway.com

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 128

Kursziel alt: 130

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Just Eat Takeaway nach einigen Investorenveranstaltungen von 130 auf 128 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die großen europäischen Essenslieferanten seien zuversichtlich, dass die Wachstumsraten im dritten Quartal in vielen Kernmärkten mit jenen des zweiten Jahresviertels vergleichbar seien, schrieb Analyst Rob Joyce in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. In Teilen Europas jedoch sollte es zu einer Verlangsamung gekommen sein. Die Wachstumschancen und auch die langfristige Pro?tabilität der Sektorunternehmen betrachtet er weiterhin als sehr attraktiv und in den aktuellen Bewertungen nicht eingepreist./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2021 / 21:10 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.