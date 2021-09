TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Der japanische Aktienmarkt hat nach dem langen Feiertagswochenende am Dienstag deutliche Verluste verbucht. Der Tokioter Leitindex Nikkei-225 schloss mit einem Rückgang von 2,2 Prozent bei 28 839,71 Punkten.

In Hongkong ging es nach dem Ausverkauf vom Vortag im Zuge der Evergrande-Krise am Dienstag mit einem moderaten Minus deutlich ruhiger zu. Der Hang-Seng-Index notierte im späten Handel zuletzt rund 0,2 Prozent tiefer bei 24 053 Punkten. Die Börsen in Festland-China waren auch noch am Dienstag feiertagsbedingt geschlossen.