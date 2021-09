Mountain Alliance AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2021 - Net Asset Value je Aktie steigt auf € 7,67

Portfoliowert steigt auf € 54,8 Mio. nach € 50,8 Mio. zum 31. Dezember 2020

Net Asset Value (NAV) verbessert sich um 11 % auf € 52,8 Mio. (31. Dezember 2020: € 47,8 Mio.)

NAV pro Aktie bei € 7,67 per 30. Juni 2021

Hohe Nachfrage nach digitalen Geschäftsmodellen



München, 21. September 2021 - Die Mountain Alliance AG (MA, ISIN DE000A12UK08) veröffentlicht heute den Halbjahresbericht 2021 sowie den Net Asset Value zum 30. Juni 2021.

Das erste Halbjahr 2021 stand weitgehend im Zeichen der gesamtwirtschaftlichen Erholung. Zwar waren die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch immer spürbar, weltweit erholten sich die Volkswirtschaften von dem enormen Schock des Vorjahres jedoch zusehends. Der Aufschwung durch die erheblichen Impffortschritte und die finanziellen Hilfen der Staaten in den Industrieländern hat sich auf das Gesamtportfolio der Mountain Alliance AG positiv niedergeschlagen.

Die Mountain Alliance AG erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2021 einen konsolidierten Umsatz von € 4,23 Mio. gegenüber € 4,73 Mio. im Vorjahr. Die Folgen der öffentlichen Einschränkungsmaßnahmen machten sich bei den event- beziehungsweise öffentlichkeitsbezogenen Geschäftsmodellen bei getonTV, promipool und Shirtinator auch in 2021 noch bemerkbar. Bei getonTV ist zudem das geänderte Geschäftsmodell gemäß Betriebsverpachtungsvertrag beim Jahresvergleich zu berücksichtigen.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) blieb konstant bei minus € 1,22 Mio. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug minus € 1,49 Mio. nach minus € 1,47 Mio. im Vorjahr. Mit einer Vervierfachung des Finanzergebnisses auf rund € 7,42 Mio. profitierte die Mountain Alliance AG im Wesentlichen von der hohen Dynamik im EdTech-Markt und der damit zusammenhängenden Wertsteigerung des Portfoliounternehmens Lingoda. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) verbesserte sich auf € 5,92 Mio. gegenüber dem ersten Halbjahr 2020 mit € 0,31 Mio. Unter dem Strich ergab sich für den Berichtszeitraum ein Konzernergebnis in Höhe von € 4,96 Mio. gegenüber minus € 0,45 Mio. in der ersten Jahreshälfte 2020. Das Ergebnis je Mountain Alliance-Aktie per 30. Juni 2021 erhöhte sich entsprechend von minus € 0,05 auf plus € 0,75.