Your Family Entertainment AG: Your Family Entertainment AG: Fix & Foxi, Urmel und Enid Blyton steigen zu Zync ins Auto

München/San Francisco, 21. September 2021 - Die Your Family Entertainment AG (YFE), eines der führenden Unternehmen für Kinder- und Jugendunterhaltung und die Passenger Experience Company Zync, haben soeben eine bedeutende strategische Partnerschaft unterzeichnet. Mit diesem Schritt erhält Zync Zugriff auf viele der 3.500 halbstündigen kindgerechten Inhalte - darunter die des preisgekrönten Senders Fix&Foxi TV. Zync's Technologie ermöglicht völlig neue Funktionalitäten und Mobilitätsdienstleistungen in Autos. Auf Basis bestehender Hardware bringt Zync's Software-Plattform ein Unterhaltungsangebot aus Videostreaming, Gaming und E-Commerce ins Auto. Alle Inhalte werden dabei auf den jeweiligen Nutzer, Kontext sowie den Standort und die Route zugeschnitten. Der technologische Fortschritt im Fahrzeuginnenraum begünstigt die rasante Weiterentwicklung des Zync-Angebots: Hochauflösende Bildschirme, schnelle Internetanbindung sowie Audio- und Ambiente Lichtsysteme ermöglichen bereits heute ein faszinierendes 4D-Erlebnis. Durch die Partnerschaft ebnen YFE und Zync den Weg, Inhalte auf eine ganz besondere Zielgruppe zuzuschneiden. YFE ist einer der führenden Produzenten und Distributoren von hochwertigen Programmen für Kinder und Familien in Europa. Armin Schnell, Executive Vice President der YFE. "Unsere Mission ist es, Kinder und Familien mit wertvoller Unterhaltung zu versorgen. Als Passagiere verbringen Kinder viel Zeit im Auto. Gemeinsam mit unserem Partner Zync sorgen wir dafür, dass diese Zeit sinnvoll, lehrreich und unterhaltsam wird. Alle unsere Inhalte sind spannend, gewaltfrei und vermitteln positive gesellschaftliche Werte" Seite 2 ► Seite 1 von 4 Your Family Entertainment Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







