Die zweite Kerntechnologie, neben „Fionet“, von Relay Medical (WKN: A2JQR0), die Cybersecurity-Technologie von Cybeats, sollte vom Markt immer größere Beachtung erfahren.

Bei einem vom Unternehmen veranstalteten Live-Event konnte man neben zahlreichen Besuchern auch hochrangige Gäste aus der US-Regierungsebene begrüßen!

Zahlreiche Insiderkäufe zeugen wohl davon, dass das Management von einer Unterbewertung des eigenen Unternehmens ausgeht (Link).

„SBOM“ ist ein essentieller Bestandteil der Cybersecurity-Platform Cybeats aus dem Hause Relay Medical (WKN: A2JQR0). SBOM – „Software bill of materials“, praktisch eine Stückliste von verwendeten Softwareteilen, die in einem elektronischen und netzwerkfähigen Gerät stecken, ist nicht nur durch die Initiative von Präsident Joe Biden in aller Munde, sondern auch bedingt durch zahlreiche Cyberattacken, die unlängst durch die Medien gingen…

Relay Medical (WKN: A2JQR0) freut sich, eine Aufzeichnung des jüngsten „State of Cybersecurity Industry – The Roots of SBOM“-Webinars mit den Diskussionsteilnehmern Kate Stewart, Steve Springett und Relays VP of Strategy Chris Blask veröffentlichen zu können. Zusätzlich mit von der Partie waren auch Beamte der „National Telecommunications and Information Administration“ (NTIA), einer Behörde, die von US-Präsident Joe Biden mit der Festlegung von Sicherheitsstandards, einschließlich der Definition von SBOMs, beauftragt wurde:

Allan Friedman , Senior Advisor und Strategist bei der „Cybersecurity and Infrastructure Security Agency“

, Senior Advisor und Strategist bei der „Cybersecurity and Infrastructure Security Agency“ Tom Alrich, derzeit Co-Leiter des Energy Sector SBOM Proof of Concept bei NTIA



Kate Stewart ist ein bekannter Innovator und führend bei Systemsoftware und Anwendungstools sowie eine der ursprünglichen Gründerinnen von Software Package Data eXchange (SPDX). Steve Springett ist Vorsitzender von CycloneDX SBOM Standard, Core Working Group, einem weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Defensive Design, Programmierung und Automatisierung. Chris Blask, Vice President of Strategy bei Relay, ist auch ein angesehener Influencer, innovativer Mitgestalter der Digital Bill of Materials (DBOM) und eines der ersten kommerziellen Firewall-Produkte. Moderiert wurde das Panel von Branchenexperte Evgeniy Kharam, Co-Moderator des Security Architecture Podcast.

Allan Friedman, den viele als den Vater des SBOM-Konzepts betrachten, als er es der NTIA vorstellte, ist jetzt Senior Advisor und Strategist bei der „Cybersecurity and Infrastructure Security Agency“ einer staatlichen Behörde, und war zuvor an der Seite von Präsident Joe Biden während der Executive Order, die die Implementierung von SBOM umfasste.

NEWS-FAZIT:

Allan Friedman und Tom Alrich sind keine „Kasperl“ aus der dritten Reihe! Sie arbeiten in leitender Position bei exakt den Behörden, die von Präsident Biden mit der Implementierung von Cybersecurity-Sicherheitsstandards betraut wurden. Dass diese beiden „Obersicherheitsfachleutefuzzis“ der US-Regierung einer von Relay Medical (WKN: A2JQR0) veranstalteten „Nerd-Konferenz“ beiwohnen und sich auch an der Diskussion beteiligen, ist höchstwahrscheinlich schon als ein gewisses Gütesiegel für Relay/Cybeats und Chris Blask zu werten.

Das Thema Cybersicherheit ist so heiß, dass ich glaube, dass einerseits diese News ihre Wirkung voll entfalten kann und so andererseits der Relay Medical (WKN: A2JQR0)-Aktie einen gewaltigen Kursschub verleihen wird. Ein großer Vertrag über die Implementierung von Cybeats in ein Massenprodukt sollte die Anleger durchdrehen lassen können! MEINUNG AUTOR

Genauso brisant ist die Lage bei Fionet: Ein Auftrag von einem Großunternehmen für das neue Covid-19 Gespann sollte eine Hausse hervorrufen können!

Mit Fionet, dessen Vorteile als Covid-19 Schnelltest Auswerte- und Erfassungssystem sich auf drei Schlagworte reduzieren lassen, „schnell“, „sicher“, und „einfach“, kann mit minimalem Aufwand ein massenhaftes Testaufkommen unter völliger Ausschließung von menschlichen Erfassungsfehlern abgewickelt werden. Bei jedem Einsatz verdient Relay Medical (WKN: A2JQR0) mit.

Für ein kleines Unternehmen ist es sicher schwierig, ein noch so geniales Ding am Markt zu etablieren, aber nun hat man mit Unisys Corporation (NYSE: UIS) eines der traditionsreichsten Computer-/Softwareunternehmen der USA, das schon Rechner gebaut und Software entworfen hat, als Bill Gates noch nicht einmal auf der Welt war, einen Partner, wie man ihn sich nicht erträumen kann:

Relay Medical (WKN: A2JQR0) und die Fio Corporation – gemeinsam durch ihr Joint Venture, die Fionet Rapid Response Group („FRR“), freuen sich, eine Vereinbarung mit dem globalen IT-Unternehmen Unisys Corporation (NYSE: UIS) über die gemeinsame Vermarktung einer kombinierten Lösung von „Fionet“ (Relay/FRR) und „U-Pass™“ (Unisys) für den unterversorgten Biosicherheitsmarkt bekannt zu geben.

Dieser weltweit agierende Gigant, der über beste Beziehungen zu den Entscheidungsträgern in verschiedenen Regierungen weltweit verfügen dürfte (kürzlich bekannt gegebene Verträge mit der EU, Australien und verschiedenen US-Bundesstaaten), eine Partnerschaft mit der winzigen FRR abschließt, um GEMEINSAM diesen Markt zu „beackern“.

GEMEINSAM und PARTNERSCHAFT, das sind die Schlüsselwörter in dieser News, die den Kurs als Reaktion darauf aus dem Seitwärtstrend ausbrechen haben lassen. Womöglich hat man schon den Beginn einer Rallye gesehen. MEINUNG AUTOR

Das die Teststrategie auch mit Impfung künftig ein fester Bestandteil der Pandemiebewältigung bleiben wird, indiziert auch ein Bericht des BR (Bayerischer Rundfunk) über Pläne, das Oktoberfest 2022 nur Geimpften und Genesenen mit Test zugänglich zu machen.

BALD AUCH CYBEATS BEI UNISYS?

Aber es gibt noch ein „Goodie“ in der letzten News, das möglicherweise schon einigen Anlegern aufgefallen sein könnte: Der Zitatgeber von Unisys Corporation (NYSE: UIS) ist Chris Kloes, Vice President, Cybersecurity Solutions! Relay Medical (WKN: A2JQR0) hat eine fixfertige SBOM-Cybersecurity Lösung in der vielzitierten Schublade. – Es drängt sich nun die Vermutung auf, dass der Relay-Anleger auch in diese Richtung mit guten News beglückt wird. Verstärkt wird diese Hypothese durch den Umstand, dass Chris Blask, der VP of Strategy von Cybeats (der 100% Cybersecurity-Tochter von Relay Medical (WKN: A2JQR0)), bis vor kurzem noch für Unisys Corporation (NYSE: UIS) in einer Führungsposition gearbeitet hat und unter Umständen noch beste Verbindungen zum erweiterten Führungsteam hat.

RELAY MEDICAL CORP.*

Relay Medical (WKN: A2JQR0) entwickelt verschiedene Technologien für den medizinisch technischen Bereich! Alle Produkte sind in ihrer Entwicklung serienreif oder weit fortgeschritten, sodass man mit einem zeitnahen Einsatz rechnen kann.

DER PANDEMIE HERR WERDEN MIT FIONET

Fionet wurde gemeinsam in einem Joint Venture von Fio Corp. und Relay Medical (WKN: A2JQR0) entwickelt. Nachdem die Fionet Rapid Response Group, das Joint Venture von Relay Medical (WKN: A2JQR0) und Fio Corp., erst kürzlich eine erste Verkaufsvereinbarung mit dem Gesundheitsministerium von Meru County und ein Pilotprogramm in texanischen Krankenhäusern bekannt gegeben hatte, veröffentlichte man kurze Zeit später, dass die weltgrößte Hilfsorganisation USAID ebenfalls Fionet zum Einsatz bringen wird.

Das Fio-Deki-Gerät als ein Teil der FioNet-Diagnoseplattform.





FIONET FÜR COVID-19-TESTS

FioNet wurde schon von der WHO in Zusammenarbeit zur Eindämmung von Epidemien (Malaria, HIV, Dengue-Fieber und Ebola) verwendet. Dies geschah in Zusammenarbeit mit der Bill & Melinda Gates-Stiftung und verschiedenen Gesundheitsministerien.



Die automatische und computergestützte Erfassung der Auswertungen von RDT-Tests, wie sie Fio Rapid Response Group (Joint Venture von Fio Corp. und Relay Medical (WKN: A2JQR0)) bietet, ist essentiell für die Bekämpfung von Pandemien als auch Epidemien jeglicher Art und schließt zugleich menschliche Erfassungsfehler aus!

Es hat sich als unverzichtbares Werkzeug für beides erwiesen, sowohl um schnelle Diagnosetests vor Ort durchzuführen als auch, um diese von entfernten Standorten aus zu überwachen. VERÖFFENTLICHUNG DES US-VERTEIDIGUNGSMINISTERIUMS BZGL. FIONET.

FioNet-Geräte, die auch von nicht fachkundigem Personal verwendet werden können, ermöglichen diagnostische Tests in Laborqualität in Apotheken, an Arbeitsplätzen, auf Flughäfen, in Kliniken, in Pflegeheimen und, und, und … Gleichzeitig leitet Fionet unverzüglich Cloud-Echtzeitdaten weiter, um die Testaktivitäten bzw. die Testergebnisse aus der Ferne überwachen zu können. FioNet ist mit Schnelltests (RDTs) mehrerer Lieferanten kompatibel.

CYBEATS CYBERSECURITY PLATTFORM

In letzter Zeit waren die Gazetten voll von Cyberangriffen auf große Firmen. Der Cyberangriff auf die SolarWinds (NYSE:SWI), ein sog. Ransomware-Angriff, hat die größte Benzinpipeline in den USA abgeschaltet, die Colonial-Pipeline, die 2,5 Millionen Barrel Treibstoff pro Tag befördert. Dies ist die größte Auswirkung eines Cyberangriffs auf physische Operationen an einer kritischen Infrastruktur in der Geschichte der USA. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht von Cyberreason schätzt, dass die Hacker-Gruppe weit über 40 Opfer angegriffen hat, wobei die Lösegeldforderungen zwischen 200.000 und 2 Millionen USD pro Vorfall liegen.

Nun hat US-Präsident Biden die Cybersecurity mittels Dekret (Link) zur Chefsache gemacht, was ungeheure Marktchancen für Unternehmen bietet, die ausgereifte Lösungen anbieten können.

Relay Medical (WKN: A2JQR0) gab kürzlich bekannt, dass die Cybeats-Plattform für die Verwendung in faktisch jedem Elektrogerät mit Netzwerkverbindung bereit steht. Derzeit finden drei Pilotversuche durch zwei mittelgroße nordamerikanische und ein multinationales IoT-Unternehmen statt.

Das SBOM Studio™ von Cybeats ermöglicht die Überwachung und Analyse der Cybersicherheit aller Komponenten während der Entwurfs- und Herstellungsphase eines Gerätes, um sicherzustellen, dass verbundene Geräte mit sicheren Softwarekomponenten („Security by Design“) auf höchstem Sicherheitsniveau entworfen wurden, bevor sie eingeführt und kommerziell auf den Markt gebracht werden. Sobald Geräte in Betrieb genommen worden sind, überwacht der Cybeats-Agent weiterhin den Cybersicherheitszustand des Geräts, um sicherzustellen, dass zukünftige Angriffe vor Ort automatisch erkannt und unterbunden werden.

Cybeats wurde zum Schutz hochwertiger vernetzter IoT- und Betriebstechnologie in der Medizintechnologie, bei kritischen Infrastrukturen und Industrieausrüstungen, in der Luft- und Raumfahrt-, bei Telekommunikationsgeräten und im Automobilgeräte. Die Lösung von Cybeats ist in das Gerät integriert und kombiniert das Know-how von Bedrohungsinformationen mit dem Situationsbewusstsein, um Angriffe innerhalb von Sekunden zu erkennen, zu eliminieren und Sicherheitsexperten in Echtzeit zu warnen. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass der kritische Betrieb des beschädigten Geräts ohne Unterbrechung fortgesetzt wird.

Die FDA hat angegeben, dass die Cybersicherheit von Medizinprodukten ein zentraler Aspekt der künftigen Zulassungen zum Schutz der Patienten und der Privatsphäre sein wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Markt für medizinische Cybersicherheit mit dem Fortschritt der Telegesundheits- und Ferndiagnosegeräte erheblich wachsen wird.

Noch VOR dem Biden-Dekret wurden für die Cybersicherheit beeindruckende Zahlen prognostiziert. Der schnell wachsende IoT-Sicherheitsmarkt ist auf Kurs für einen jährlichen Umsatz von 73 Milliarden US-Dollar bei einem CAGR von 31%. Bis 2025 werden 55 Milliarden [!!!] Geräte “im Netz” hängen.

DER HEMOPALM: DIE TRAGBARE BLUTANALYSE! BESSER ALS JEDE KONKURRENZ!?

Der von Relay Medical (WKN: A2JQR0) kürzlich vorgestellte Prototyp eines Gerätes, das die Medizinwelt revolutionieren sollte, genannt HemoPalm-CX™, und die Patentanmeldung für eine Kerntechnologie, sorgten nicht nur bei den Anlegern für großes Aufsehen, das sich in einem Rekordhandelsvolumen niederschlug. Der HemoPalm-CX™ misst fünf CO-Oximetrie-Komponenten aus unverarbeitetem Vollblut, ohne dass eine Hämolyse der roten Blutkörperchen erforderlich ist. Dieser Vorgang war bislang in KEINEM handelsüblichen tragbaren Gerät möglich. Der HemoPalm-CX™ ändert das jetzt!

Mit nur wenig Blut (40 μl) kann man mit dem tragbaren HemoPalm-CX™ Blutwertmessungen durchführen, die man derzeit nur in einem Labor-Tischgerät ermitteln oder sogar gar nicht ermitteln konnte.

Der HemoPalm-CX™ verfügt über folgende Funktionen:

Kompaktes tragbares Gerät

Kurze Zeit bis zum Ergebnis

Batterie-/Akku-betrieben

Keine Wartung

Keine Flüssigkeiten oder Abfälle an Bord

Kleines Probenvolumen (40 μl)

Keine Probenvorbereitung

Einfache Proben-Zuführung aus der Spritze

Lange Haltbarkeit der Cartridges bei Lagerung bei Raumtemperatur





KOMMT BALD DIE NÄCHSTE SUPERTRANSAKTION IN DIESEM BEREICH?

Lassen wir doch einfach zwei wirkliche Experten zu Wort kommen! Sean O´Shea vom Technologieblog TechOfficials.com führte mit Dr. Richard Janeczko und Dr. Thomas Schlumpberger ein Interview über den HemoPalm. Diese ließen sich zu einigen bedeutenden Kernaussagen hinreißen:

Eine echte Revolution! Wir haben gleich erkannt, dass wir es hier mit einem POCT-Blutgasanalysegerät der nächsten oder dritten Generation zu tun haben…Dr. Thomas Schumpberger

Dr. Thomas Schlumpberger: „…einen klaren Vorteil gegenüber dem Mitbewerb. An allererster Stelle muss man hier sagen, dass HemoPalm mit einem Gerät das schafft, wofür die Mitbewerber zwei Geräte benötigen.“

Dr. Richard Janeczko: „Im Gegensatz zu den Systemen der Mitbewerber, wo Hämoglobin einen errechneten Wert darstellt, kann dieser mit HemoPalm tatsächlich gemessen werden.“

Dr. Richard Janeczko: „Ein weiterer Wettbewerbsvorteil von HemoPalm ist der Umstand, dass hier Proben aus Kapillarblut für die Analyse verwendet werden können.“





PHARMATRAC COUNTERTOP – DER PILLEN-TRACKER

Das zum Patent angemeldeter Pharmatrac Countertop-Gerät von Relay Medical (WKN: A2JQR0) identifiziert und zählt die Medikamente, die in die Schale gegeben werden, und überwacht das Herausnehmen, um die Einnahme der Pillen nachvollziehbar zu machen. Diese Möglichkeit der Überwachung bietet einen einzigartigen Einblick in einen bisher unbekannten Aspekt der Medikationskontrolle – das Verhalten von Patienten zu Hause.

20% der US-Amerikaner nehmen mehr als fünf Medikamente.

50% aller Patienten in der westlichen Welt nehmen ihre Medikamente nicht wie vom Arzt verschrieben ein.

64% aller aus dem Krankenhaus Entlassenen kehren wieder zurück, weil sie Probleme mit der Medikation haben.





Anwender- Studien ergaben, dass Benutzer dazu neigen, Medikamente entweder in einer Tasse, einer Schüssel, einer Hand oder auf einer Arbeitsplatte oder einem Tischset vorzusortieren – und darum wurde es genau so konzipiert.

NICHT NUR UM EIN KONZEPT! Es wurde eine erste Charge von voll funktionsfähigen Prototypen dieses Gerätes hergestellt, die auch schon an Interessierte in verschiedenen Gesundheitsbereichen ausgeliefert wurden.

FAZIT

Alle diese Technologien voin Relay Medical (WKN: A2JQR0) haben das Zeug, zu außerordentlich großen Erfolgen im Med-Tech-Sektor zu werden. Jede für sich erachte ich als Company-Maker mit der Chance nicht nur die Medizinwelt revolutionieren zu können sondern auch um die Aktionäre durch überdurchschnittlich große Kursgewinne glücklich zu machen.

Ich hoffe, Sie sehen die Chance eines Investments in Relay Medical (WKN: A2JQR0) genauso wie ich – ob Sie diese ergreifen, liegt bei Ihnen!

Helmut Pollinger



