"Ernährung zwischen Mikrochip und Mikrobiom" - neue GDI-Studie erschienen

Rüschlikon (ots) - Ausgelaugte Böden, multiresistente Keime und umgekippte

Gewässer zeigen die mittlerweile unübersehbaren Schattenseiten der industriellen

Landwirtschaft. Wird uns mit modernen Technologien wie Laborfleisch oder

digitaler Präzisionslandwirtschaft eine Trendumkehr gelingen? Werden wir es

schaffen, bescheidener zu werden? Und das auf eine Weise, die nicht nur die

neuesten Hipster-Trends und Öko-Moden bedient, sondern wirklich nachhaltig ist?

Solche Fragen wirft der gestern veröffentlichte "European Food Trends Report"

des Gottlieb Duttweiler Instituts auf.



Wir Menschen sind in ungeahntem Mass ein Teil der Natur, denn wir sind

Ökosysteme mit vielen Billionen Mikroben in uns. Sie bestimmen unseren

Stoffwechsel und beeinflussen unsere Gesundheit, ja sogar unsere Launen. Wir

können nicht genau sagen, wo der Mensch aufhört und das Mikrobiom anfängt. Wir

sind verwoben, verstrickt.





In unserem Innern spiegelt sich das Aussen. So wie der Artenreichtum um unsherum zurückgeht, so schrumpft auch die Vielfalt in unserem Mikrobiom. Vielenützliche Mikroben im Darm kommen bei uns kaum oder gar nicht mehr vor. Es gibtneben der Umweltzerstörung also auch eine "Inwelt"-Zerstörung, von derMikrobiologen einen Zusammenhang mit Zivilisationskrankheiten undAutoimmunerkrankungen vermuten.In einer Welt, die verstrickt ist, müssen wir in viel grösseren Zusammenhängendenken, wenn wir Hunger, Krankheit und Umweltzerstörung gleichzeitig bekämpfenwollen. Die neue GDI-Studie entwirft drei Szenarien: "Stubborn Optimism","Radical Regeneration" und "Hard Regulations" beschreiben, wie eine möglicheZukunft des Ernährungssystems aussehen könnte.Der "European Food Trends Report - Die grosse Verstrickung: Ernährung zwischenMikrochip und Mikrobiom" ist online als Download erhältlich: gdi.ch/eftr21