Blanc Hygienic Solutions überzeugt durch Leistungssortiment für unterschiedlichste Branchen

Neckarbischofsheim (ots) - Die Blanc Hygienic Solutions GmbH aus

Neckarbischofsheim ist bereits seit über drei Jahrzehnten auf professionelles

und effizientes Hygienemanagement für Arbeits-, Sanitär- und Waschräume

spezialisiert. Dabei stehen für die Experten nicht nur Qualitätsprodukte aus

einem herstellerunabhängigen Portfolio im Mittelpunkt - auch eine individuelle

und transparente Beratung ist entscheidend. Um den branchenabhängigen

Anforderungen, Bedürfnissen und Rahmenbedingungen gerecht zu werden und ein

optimales Hygienekonzept für jeden einzelnen Kunden erstellen zu können, bietet

Blanc Hygienic Solutions ein auf unterschiedliche Branche zugeschnittenes

Leistungssortiment.



Hygienemanagement für den Medizinsektor





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Besonders im medizinischen Bereich gelten hohe hygienische Standards und äußerststrikte Vorschriften. Um diese einzuhalten und für Patienten sowie Personal eineoptimale Betriebshygiene zu gewährleisten, steht vor allem die hygienischeAusstattung im Fokus. Blanc Hygienic Solutions bietet Ärzten, Kliniken undPraxen aus allen Fachbereichen eine hygienisch einwandfreie Produktauswahl zurInfektionsprävention. Dazu zählen neben Reinigungs-, Desinfektions-, Hautschutz-und Trocknungssystemen sowie entsprechenden Füllmitteln ebenfalls Artikel zurHygieneausstattung von Toilettenräumen. Auch Therapiepraxen, Heilpraktiker sowiePflegeeinrichtungen zählen zum medizinischen Sektor und sind somit besonders zurGewährleistung aller hygienischen Standards verpflichtet. Um sowohlInfektionsprophylaxe als auch Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz fürMitarbeiter und Patienten sicherzustellen, muss im Laufe des Arbeitsalltags eineAnsammlung von Bakterien an Oberflächen und Gegenständen effektiv verhindertwerden. Insbesondere durch den Hautkontakt können Viren andernfalls leicht anPatienten oder Pflegebedürftige übertragen werden. Blanc Hygienic Solutions hatsich zum Ziel gesetzt, Ärzte, Kliniken, Praxen und Pflegeeinrichtungen durchProdukte im Bereich Reinigung, Desinfektion und Hautschutz bestmöglich bei einemeffizienten Hygienemanagement zu unterstützen. Transparente Beratung undBetreuung sowie ein Installationssupport und Wartungsangebote für ein"Rundum-sorglos-Paket" sind dem Unternehmen dabei besonders wichtig.Produktauswahl für IndustriebranchenAuch die Bereiche Industrie, Fertigung, Produktion und Handwerk können von derlangjährigen Expertise der Blanc Hygienic Solutions GmbH profitieren. In diesemSektor zählen Hautbeschwerden zu den häufigsten Erkrankungen am Arbeitsplatz -dem Hautschutz durch qualitative Produkte kommt demnach eine besondere Relevanzzu. Der hohe Grad an Verschmutzung durch Öle und Fette macht starke