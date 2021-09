Rheinmetall Gets Bundeswehr Contract to Modernize Fuchs/Fox Armored Recon Vehicle Autor: PLX AI | 21.09.2021, 10:04 | 12 | 0 | 0 21.09.2021, 10:04 | (PLX AI) – Rheinmetall says Bundeswehr awards contract to modernize Fuchs/Fox armoured NBC reconnaissance vehicle – new highly protected A8A7 configuration.A total of five A6A1 versions of the vehicle will be upgraded to the new highly protected … (PLX AI) – Rheinmetall says Bundeswehr awards contract to modernize Fuchs/Fox armoured NBC reconnaissance vehicle – new highly protected A8A7 configuration.A total of five A6A1 versions of the vehicle will be upgraded to the new highly protected … (PLX AI) – Rheinmetall says Bundeswehr awards contract to modernize Fuchs/Fox armoured NBC reconnaissance vehicle – new highly protected A8A7 configuration.

A total of five A6A1 versions of the vehicle will be upgraded to the new highly protected A8A7 configuration

Work begins in September 2021 and is expected to be complete by July 2024



