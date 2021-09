Am 4. November stehen bei der Deutschen Post die Zahlen zum dritten Quartal an. Verbucht wird dann die Corona-Prämie für die Mitarbeiter, die sich auf 200 Millionen Euro beläuft. Die Analysten der DZ Bank rechnen für das dritte Quartal mit einem Umsatz von 18,2 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von 12,2 Prozent. Das EBIT soll sich um 27,8 Prozent auf 1,76 Milliarden Euro verbessern.Insgesamt bleiben die Rahmenbedingungen für ...