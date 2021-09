Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) und die Mutares SE &Co. KGaA.(ISIN: DE000A2NB650) verfolgen ähnliche Unternehmensstrategien mit unterschiedlichen Branchenschwerpunkten. Beide aus München. Beide mit hohen Ausschüttungsquoten. Und wo sind die Unterschiede?

Zur Einleitung – vor den letzten Quartalsberichten, die es in sich haben, und den aktuellen Meldungen mit Prognoseerhöhung bei Mutares – eine Betrachtung der Dividendenrendite und Kursentwicklung im Vergleich: Wenn man allein die Aktienkursentwicklung (XETRA) seit dem 01.01.2021 betrachtet, gibt es keine klare Antwort, aber eine erste Tendenz: Aurelius notierte am 04.01.2021 zur Markteröffnung bei 17,69 EUR, am Montag, dem 20.09.2021 zum Börsenschluss bei 25,44 EUR – Kurshöchststand in den letzten 52 Wochen: 30,12 EUR (06.04.2021), Tiefstkurs bei 11,62 EUR (30.10.2020).

Mutares notierte am 04.01.2021 zur Markteröffnung bei 10,90 EUR, am Monatg, dem 20.09.2021 zum Börsenschluss bei 27,25 EUR – Kurshöchststand in den letzten 52 Wochen: 29,95 EUR (09.09.2021). Tiefstkurs bei 9,50 EUR (02.07.2020). WESENTLICH BESSERE PERFORMANCE VON MUTARES.

Dividende ist bei beiden Gesellschaften eine wichtige und verlässliche Größe in der Vergangenheit gewesen: Hohe Dividendenrendite aufgrund einer aktionärsfreundlichen Ausschüttungspolitik- die Dividendenrenditen beider Gesellschaften belegten in den diversen Rankings meist vordere Plätze. Und bezüglich der Dividenden für das Geschäftsjahr 2020 stehen der Mutares Dividende von 1,50 EUR (Ex-Dividende 20.05.2021, wären 5,5 % Rendite auf den aktuellen Kurs) bei Aurelius eine Dividende von 1,00 EUR gegenüber (Ex-Dividende 19.05.2021), immerhin noch 3,9 % Dividendenrendite. AUCH HIER VORTEILE MUTARES.

Marketcap Aurelius liegt bei 711,4 Mrd EUR mit einem erwarteten KGV 2021 (2023) von 21,3 (9,77). Bei Mutares beträgt die Marketcap 418 Mio EUR mit einem erwarteten KGV 2021(2023) von 9,38 (9,43). VORTEILE FÜR MUTARES, aber da Exits nicht planbar sind, könnten sich die Kennzahlen auch extrem verändern durch einen oder mehr grosse Exits bei einem der beiden oder beiden Unternehmen.