Allianz aus Wirtschaft und Wissenschaft liefert Empfehlungen an neue Bundesregierung zum Erreichen der Biodiversitäts- und Klimaziele (FOTO)

Berlin / München (ots) - Deutschland steht mit den Klima- undBiodiversitätskrisen vor historischen Herausforderungen, welche nicht nurunseren wirtschaftlichen Wohlstand bedrohen, sondern auch den gesellschaftlichenZusammenhalt gefährden. Obwohl über 80% der Deutschen beim Klimaschutz großenHandlungsbedarf sehen, treten wir weiterhin in Debatten auf der Stelle. Unterdem Namen Deutschlands Zukunftsweisen hat sich nun eine Gruppe vonTop-Manager*innen und Wissenschaftler*innen versammelt, um der nächstenBundesregierung konkrete Schritte aufzuzeigen, mit denen sie DeutschlandsZukunft erfolgreich gestalten kann.Deutschlands Zukunftsweisen ist eine wachsende Gruppe vonEntscheidungsträger*innen aus vielen Sektoren der Wirtschaft, die erkannt haben,dass wir uns an einem kritischen Punkt befinden. Sie setzen sich für einezukunftsorientierte Transformation ein, die positive Zugewinne unterstreicht."Wir stecken mitten in einem fundamentalen Strukturwandel unserer Gesellschaft.Um den erfolgreich zu bewältigen, müssen Ziele und Maßnahmen effektivaufeinander abgestimmt und Fortschritte transparent kommuniziert werden", sagtProf. Dr. Maja Göpel Mit-Initiatorin von Deutschlands Zukunftsweisen. "So lässtsich Vertrauen in die konstruktive Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft,Wirtschaft, Staat und Zivilgesellschaft zurückgewinnen ."Das heute veröffentlichte Impulspapier "Kompass für Deutschland" liefert dernächsten Bundesregierung in Form von sieben "Säulen der Transformation" (vgl.Grafik) konkrete Handlungsempfehlungen und internationale Erfolgsbeispiele , diezeigen, wie die erforderliche Neuausrichtung des deutschen Fortschrittsmodellsganzheitlich und ressortübergreifend umgesetzt werden kann. Beiträge vonFührungspersönlichkeiten erläutern, warum ambitioniertes und schnelles Handelnnicht nur im gesamtgesellschaftlichen, sondern auch im unternehmerischen undvolkswirtschaftlichen Interesse ist . "Die nächste Bundesregierung hat dieChance, die Rahmenbedingungen für die Industriewende zu setzen und somit unserenStatus als erfolgreiche Industrienation zu sichern", sagt Marie Langer,Geschäftsführerin der EOS GmbH aus Krailling bei München, einem führendenAnbieter für den industriellen 3D-Druck von Metallen und Polymeren."Viele Initiativen setzen sich bereits für eine mutige Klimastrategie ein unddas ist großartig", sagt der Mit-Initiator Prof. Dr. Martin Stuchtey. "MitDeutschlands Zukunftsweisen möchten wir diese um eine konsequenteSystem-Perspektive ergänzen - ein Handlungsprogramm, mit dem sich Blockadenauflösen lassen. In einer sich verändernden Welt schafft nicht Stillstand,