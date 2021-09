bolttech erweitert Serie A-Finanzierungsrunde auf 210 Millionen US-Dollar

Singapur (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen begrüßt zwei neue strategische

Investoren in seiner Serie A, um die internationale Expansion zu beschleunigen:



- EDBI, ein globaler Investor mit Sitz in Singapur

- Alma Mundi Insurtech Fund, Spanien





Seite 2 ► Seite 1 von 2

http://www.bolttech.io/ , eines der am schnellsten wachsenden internationalenInsurtech-Einhörner, gab heute die Erweiterung seiner kürzlich angekündigtenSerie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 180 Millionen US-Dollar unter der Leitungder Activant Capital Group bekannt, wodurch sich die Gesamtsumme der Serie auf210 Millionen US-Dollar erhöht. Die größte Series-A-Runde, die jemals für einInsurtech-Unternehmen durchgeführt wurde, hat nun zwei neue strategischeInvestoren in bolttech eingebracht: den in Singapur ansässigen globalen InvestorEDBI ("EDBI") und Alma Mundi Insurtech Fund, Spanien ("Mundi Ventures").Mit einer umfassenden Palette digitaler und datengesteuerter Funktionen stelltbolttech Verbindungen zwischen Versicherern, Händlern und Kunden her, um denKauf und Verkauf von Versicherungs- und Schutzprodukten einfacher undeffizienter zu gestalten. bolttech hat eine globale Präsenz aufgebaut, die mehrals 7,7 Millionen Kunden in 26 Märkten auf drei Kontinenten - Nordamerika, Asienund Europa - bedient.Das zusätzliche Kapital wird bolttech dabei helfen, seine Partner und Kunden mitverbesserter Technologie und digitalen Fähigkeiten weiter zu unterstützen. DieAufnahme dieser neuen strategischen Investoren wird auch dazu beitragen, diePräsenz des Unternehmens in Südostasien, Europa und anderen bestehenden Märktenzu stärken, da das Unternehmen seine internationale Wachstumsstrategiebeschleunigt.Rob Schimek , Group Chief Executive Officer von bolttech, sagte: "Wir freuen unssehr, solch hochkarätige strategische Investoren begrüßen zu dürfen. Sie bringenein umfangreiches Netzwerk und fundierte Fachkenntnisse in ihren jeweiligenMärkten mit, die uns helfen werden, unser Wachstum voranzutreiben und unsereInnovationen für unsere Partner und Kunden in aller Welt zu unterstützen.Zusammen mit ihrer Partnerschaft freuen wir uns darauf, unser internationalesWachstum zu beschleunigen und unsere Vision zu verwirklichen, mehr Menschen aufder ganzen Welt mit Möglichkeiten zum Schutz der Dinge, die sie schätzen, zuverbindenFrau Chu Swee Yeok , CEO und Präsidentin von EDBI, sagte: "Mit einemumfangreichen technologiegestützten Versicherungsaustausch- und Vertriebsnetzist bolttech bereit, die digitale Transformation des südostasiatischenVersicherungssektors anzuführen. EDBI freut sich auf die Zusammenarbeit mit Robund seinem Team, um ihr Innovationszentrum in Singapur zu stärken und das