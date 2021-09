Bitcoin – erneuter Rückschlag

Feuerroter Wochenauftakt an den Aktienmärkten und auch beim Bitcoin. Die Kryptowährung fällt um knapp 10 Prozent auf 43.000 Dollar. In dieser Woche steht die Sitzung der US-Notenbank FED an. Dreht die FED weg vom “billigen Geld”, zumindest ein ganz kleines Stück? Das würde den Bitcoin belasten, denn die Geldflut der Notenbanken ging zunehmend auch in riskante Anlageklassen. Eine weitere Spekulation ist extrem spannend. Es gibt Gerüchte über eine Verbindung des Stablecoins Tether und dem schwankenden Immobilienfinanzierer Evergrande in China. Gerüchte um Tether sind bekanntlich nichts neues. Auf unserer eToro, der Krypto-Testsieger in unserem Test bei Feingold Research.