Fast jedes fünfte Nutzfahrzeug fällt bei der Hauptuntersuchung durch

Berlin (ots) - +++ TÜV-Report Nutzfahrzeuge: Anstieg der Mängelquoten inzahlreichen Alters- und Gewichtsklassen +++ Vor allem Kleintransporter imLieferverkehr und in der Baubranche stark beansprucht +++ Mängel an derBeleuchtung und Ölverlust gehören zu den häufigsten Schwachstellen +++ NeueAssistenzsysteme ab 2022 Pflicht - TÜV-Verband fordert regelmäßige Prüfung +++Die Sicherheit der Nutzfahrzeuge auf Deutschlands Straßen hat sichverschlechtert. Das zeigt der aktuelle "TÜV-Report Nutzfahrzeuge 2021": 19,6Prozent der geprüften Fahrzeuge sind bei der Hauptuntersuchung (HU) miterheblichen oder gefährlichen Mängeln durchgefallen - das sind 0,3 Prozentpunktemehr als im letzten Report 2019. "Der Positivtrend der vergangenen Jahre bei derSicherheit von Nutzfahrzeugen ist vorerst gestoppt", sagte Richard Goebelt,Bereichsleiter Fahrzeug und Mobilität beim TÜV-Verband, bei der Vorstellung desReports. "Vor allem die von Lieferdiensten, Handwerkern und anderenGewerbetreibenden stark beanspruchten Kleintransporter sind mit zahlreichentechnischen Mängeln unterwegs." Zur Klasse der Nutzfahrzeuge bis 3,5 TonnenGesamtgewicht zählen Modelle wie Ford Transit, Mercedes Sprinter, Volkswagen Transporter oder Renault Trafic. In der Gruppe der 7 bis 8 Jahre altenKleintransporter hat mehr als jedes vierte Fahrzeug (27,9 Prozent) die HU nichtbestanden, ein Plus von 2,2 Punkten. Im Schnitt haben sie dann bereits 128.000Kilometer zurückgelegt. Zum Vergleich: Normale Pkw kommen nach 7 Jahren auf eineHU-Durchfallquote von "nur" 14,7 Prozent und sind im Schnitt 92.000 Kilometergelaufen. Häufigster Mangel sind in dieser Altersklasse defekte Rückleuchten miteinem Anteil von 12,9 Prozent. Bei 5,9 Prozent der Fahrzeuge treten Ölverlusteam Motor oder Antrieb auf, die umweltschädlich sind und bei Unfällenbrandbeschleunigend wirken. 5,4 Prozent fallen wegen Problemen mit derAchsaufhängung durch die HU. "Kleintransporter sind im Dauereinsatz und imStadtverkehr harten Belastungen ausgesetzt", sagte Goebelt "Viele Fahrzeugewerden auf Verschleiß gefahren und schlecht gewartet. Die Folge sind technischeMängel, die zu einer Gefahr für die Verkehrssicherheit werden können."Kleintransporter machen mit 84 Prozent den Großteil aller Nutzfahrzeuge inDeutschland aus. Der Bestand ist in dieser Klasse seit dem Jahr 2010 lautKraftfahrt-Bundesamt um rund 1 Million Fahrzeuge auf aktuell 2,88 MillionenStück gestiegen. Hauptgründe für dieses Wachstum sind der Boom desOnline-Handels und die Hochkonjunktur in der Baubranche.Für den TÜV-Report Nutzfahrzeuge 2021 sind rund 1,95 Millionen