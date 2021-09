DEUTSCHE BANK stuft Sixt-Staemme auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für die Sixt-Stämme auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der erhöhte Ausblick des Autoverleihers bedeute 45 Potenzial im Vergleich zu den Konsensschätzungen, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Rekordjahr 2019 dürfte erreicht oder sogar übertroffen werden./mf/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2021 / 06:10 / GMT