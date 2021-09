Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

DEUTSCHE BANK stuft Deutsche Börse AG auf 'Buy' Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 178 Euro belassen. Der Rohstoffhandel des Börsentreibers sollte sich in diesem Herbst und Winter gut entwickeln, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am …