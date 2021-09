Nürnberg (ots) - Eine Analyse von immowelt zur Mietbelastung einer 4-köpfigen

Familie nach Berufsabschlüssen in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern zeigt:



- Eltern mit anerkanntem Berufsabschluss müssen in 46 von 79 Großstädten

mindestens ein Viertel des Einkommens für Miete ausgeben - in 16 Städten liegt

die Belastung sogar über 30 Prozent

- Eltern ohne Berufsabschluss müssen in 52 Städten mit Wohnkostenquote von 30

Prozent und mehr rechnen

- Höchste Belastung in München und Berlin: Selbst Akademiker bekommen Probleme

- Auch in kleineren Städten wie Freiburg, Jena oder Offenbach geben Familien

einen großen Teil des Einkommens fürs Wohnen aus





Die Miete ist für viele Familien in den meisten Großstädten zu einer großenfinanziellen Belastung geworden. Eine Analyse von immowelt zur Mietbelastungeiner 4-köpfigen Familie bei Neuvermietung verdeutlicht das: In mehr als jeder2. deutschen Großstadt müssen Arbeitnehmer mit anerkanntem Berufsabschluss füreine familientaugliche Wohnung mindestens ein Viertel desHaushaltsnettoeinkommens für die Miete ausgeben. Am schwierigsten ist die Lagein München und Berlin. In beiden Metropolen geben selbst Akademiker-Familienrund ein Drittel ihres Einkommens fürs Wohnen aus. Für die Analyse wurde in 79Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern die monatliche Belastung durch Miet- undNebenkosten einer Wohnung mit 80 bis 120 Quadratmetern in Relation zum mittlerenHaushaltsnettoeinkommen einer 4-köpfigen Familie (ein Voll- und einHalbverdiener) berechnet. Als Grundlage dienen die von der Bundesagentur fürArbeit veröffentlichten Bruttoeinkommen, unterschieden nach Berufsabschlüssen(ohne, anerkannter, akademischer). Diese wurden in entsprechende Nettogehälterumgerechnet.Mehr als 25 Prozent Belastung in über der Hälfte der StädteIn 46 von 79 untersuchten Städten müssen der Analyse zufolge Familien, bei denenbeide Eltern einen anerkannten Berufsabschluss haben, mehr als ein Viertel desNettoeinkommens für die Neuanmietung einer Wohnung ausgeben. In 16 Städten liegtder Anteil sogar bei 30 Prozent und mehr. Haben beide Elternteile hingegenkeinen Berufsabschluss, ist das Großstadtleben nur sehr schwer zu finanzieren.Dann liegt die monatliche Belastung in 72 Städten über 25 Prozent und in 52Städten über 30 Prozent. Die Folge: Viele Menschen mit niedrigen Einkommenmüssen aus den Städten wegziehen oder sind auf Wohngeld angewiesen. Am freienMarkt besteht kaum noch eine Chance, eine leistbare Wohnung zu finden. UndSozialwohnungen sind in vielen Städten Mangelware, die Wartelisten lang.Metropolen: Selbst Akademiker geraten an ihre GrenzenAm schwierigsten haben es Familien in Städten, in denen die Schere zwischen