Die Digitalisierung im Retail Banking nimmt Fahrt auf - innovative Technologien stehen aber weiterhin nicht ganz oben auf der Agenda (FOTO)

München (ots) -



- 80 Prozent der Banken planen kurz- bis mittelfristig nur einen geringen Anteil

ihrer Filialen zu schließen

- Knapp zwei Drittel tätigen höhere Digitalinvestitionen, der Fokus liegt jedoch

auf dem Tagesgeschäft und bestehenden Kernprozessen

- 81 Prozent wollen sich auch weiterhin als Kundenexperte an der Schnittstelle

zum Konsumenten positionieren



Die Studie "4th European Retail Banking Survey (2021)" von Roland Berger zeigt:

Die Pandemie wird das Privatkundengeschäft nicht radikal verändern, ist aber ein

wichtiger Katalysator der digitalen Transformation. Allerdings konzentriert sich

die Mehrheit der europäischen Banken weiterhin lediglich auf die Digitalisierung

vorhandener Produkte und Prozesse. Echte Innovationen bleiben eine Seltenheit.

Das spiegelt sich auch bei den Geschäftsmodellen wider. 81 Prozent der Befragten

sehen sich auch in Zukunft als "Kundenexperte" und setzen sich somit in ihrer

Positionierung nicht von der Konkurrenz ab. Was sich ändert, sind die

Arbeitsmethoden und Mitarbeiterprofile, so die Befragung von rund 60

europäischen Retail-Banken aus 11 Ländern.







"Banken mussten im Lockdown schnell reagieren", sagt Sebastian Steger, Partner von Roland Berger. "Filialen wurden geschlossen und Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Um überhaupt weiterarbeiten zu können, mussten sie digitaler arbeiten und etablierte Prozesse neu denken." 60 Prozent haben sogar neue Produkte entwickelt, um ihre Kunden auch während des Lockdowns bedienen zu können. Im Zuge dessen und zur Optimierung vorhandener Prozesse haben 64 Prozent der Studienteilnehmer auch ihre Digitalinvestitionen erhöht. Zu einem kurzfristigen, starken Wandel im europäischen Privatkundengeschäft wird es nach Ansicht der Roland Berger-Experten dennoch nicht kommen. Obwohl einige deutsche Banken einen signifikanten Filialabbau planen, beabsichtigen Banken in anderen Ländern keine ähnlich umfangreiche Reduzierung. So gehen 80 Prozent der Befragten davon aus, dass kurz- bis mittelfristig nur ein geringer Anteil ihrer Filialen geschlossen wird. Ein Viertel bis zur Hälfte der Belegschaft wird jedoch auch nach der Pandemie weiterhin im Homeoffice arbeiten, glauben rund 90 Prozent. Außerdem wollen über 60 Prozent agile Arbeitsbedingungen für ausgewählte Bereiche oder Projekte schaffen oder ausweiten. Dies wird die künftigen Mitarbeiterprofile stark verändern, weg vom klassischen Projektmanager hin zum Spezialisten für Data Management. "Die Pandemie wirkt also vor allem als Katalysator der digitalen Transformation und beschleunigt bereits vorhandene Trends", so Steger. Digitaler Reifegrad steigt weiter an - innovative Technologien stehen nur selektiv auf der Agenda