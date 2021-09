dynaCERT zeigt Auflösungserscheinungen!

Eine echte Geduldsprobe erleben heute die dynaCERT-Aktionäre. Da die Aktie um rund vierzehn Prozent nach unten purzelt. Die Anteilsscheine wechseln damit nun schon für 0,14 EUR den Besitzer. Sehen wir hier nun Kaufkurse oder den Anfang vom Ende?

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von dynaCERT der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche dynaCERT-Analyse einfach hier klicken.

Mit diesem Rücksetzer hat sich das technische Bild klar verschlechtert. Denn eine wichtige Unterstützung wurde nun unterkreuzt. So fällt das Wertpapier heute auf den stiefsten Stand der vergangenen vier Wochen. Dieses Tief lag zuletzt bei 0,16 EUR. In den nächsten Sitzungen fällt also die Entscheidung.

Download-Tipp: Zur anstehenden Bundestagswahl möchten wir Ihnen Aktien präsentieren, die nach der Wahl die größten Gewinnchancen haben. Dieses exklusive eBook können Sie hier kostenlos abrufen.

Turnaround-Jäger bekommen damit nun eine weitere Chance zum Einstieg. Denn die Aktie befindet sich immer noch im Aufwärtstrend, da die 200-Tage-Linie derzeit bei 0,27 verläuft. dynaCERT-Kritiker haben dagegen allen Grund zu feiern.

Fazit: dynaCERT kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier abrufen können.