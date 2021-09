Düsseldorf (ots) - Zwei von drei Senioren werden von ihren Kindern bei der

Bewältigung ihres Verbraucheralltags aktiv beraten und begleitet



Zwei Drittel (66%) der erwachsenen Kinder in Deutschland unterstützen ihre

alternden Eltern im Verbraucheralltag. Beispielsweise bei

Vertragsangelegenheiten oder bei geplanten Neuanschaffungen. Unmittelbar

beeinflusst werden davon auch die Kaufentscheidungen der Elterngeneration.

Besonders angewiesen auf die Alltagshilfen ihrer Kinder ist die wachsende Zahl

älterer, alleinlebender und pflegebedürftiger Seniorinnen und Senioren.



Dies zeigt die aktuelle Ausgabe des "Trendmonitor Deutschland" des

Marktforschungsinstituts Nordlight Research zum Schwerpunktthema "Junge und Alte

Senioren: Wie erwachsene Kinder ihre alternden Eltern im Verbraucheralltag und

bei Konsumentscheidungen unterstützen und beeinflussen". Über 500 Bundesbürger -

mit zumindest noch einem lebenden Elternteil aus den Altersgruppen "Junge

Senioren" (65 bis 74 Jahre) und "Alte Senioren" (75plus) - wurden ausführlich

zur Lebenslage ihrer Eltern und zu deren Unterstützung und Begleitung im

Verbraucheralltag befragt. Für Anbieter ergeben sich aus der Seniorenstudie

zahlreiche Ansatzpunkte, die häufig immer noch vernachlässigte - zugleich weiter

zunehmende und teils sehr kaufkräftige - Zielgruppe der Senioren besser zu

erreichen.





Hilfe in vielen Alltagsbereichen und bei zahlreichen KaufentscheidungenZu den Alltagsbereichen, in denen erwachsene Kinder ihre ´senioren` Eltern amstärksten beraten und aktiv unterstützen, zählen demnach neben allgemeinen underkrankungsbezogenen Hilfen insbesondere: Telekommunikationsverträge (45%),Versicherungsangelegenheiten (35%), Banking (32%), Instandhaltung von Wohnung /Haus (32%), Geldanlagen & Vermögensverwaltung (31%), Energieversorgung (31%),Krankenkassenangelegenheiten (30%) sowie alltägliche Einkäufe (30%). Die Art derHilfen reicht dabei von aktiver Beratung (Gespräche) über gelegentlichetatkräftige Unterstützung bis hin zu regelmäßiger Betreuung und Begleitung. Mitsteigendendem Alter der Eltern nimmt die durchschnittliche Häufigkeit undIntensität der Unterstützungsleistungen erwartungsgemäß zu.Bei geplanten Neuanschaffungen und Kaufentscheidungen fragen die Senioren ihreerwachsenen Kinder besonders häufig um Rat und Tat in folgenden Konsumbereichen:Smartphone, Tablet, Computer (49%), Unterhaltungselektronik (46%),Elektrogroßgeräte (35%), Versicherungsabschlüsse (30%), Abschluss vonEnergieverträgen (30%), Autokauf (25%) sowie bei Geldanlagen zur Eigenvorsorgeoder zur Vorsorge der Angehörigen (jeweils 25%)."Viele Senioren werden von ihren erwachsenen Kindern im Verbraucheralltag