Charles Monat Associates baut seine Aktivitäten in der Schweiz aus - Unternehmen unterstreicht sein Engagement in der Schweiz und in Europa

DGAP-News: Charles Monat Associates / Schlagwort(e): Personalie Charles Monat Associates baut seine Aktivitäten in der Schweiz aus - Unternehmen unterstreicht sein Engagement in der Schweiz und in Europa 21.09.2021 / 11:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

CMA ist der erste HNW-Broker, der in Europa ein einzigartiges Angebot bietet

Marco Liardo wird Managing Director für die Schweiz

Luca Bertacchi wird Managing Director für Kontinentaleuropa und Leiter der neu geschaffenen Private Placement Life Insurance (PPLI) Practice Group

ZÜRICH, SCHWEIZ - Media OutReach - 21 September 2021 - Charles Monat Associates (CMA) baut seine Aktivitäten in der Schweiz aus. Neben der jüngsten Ernennung von Marco Liardo zum Managing Director für die Schweiz wird das Team in Zürich durch die Einstellung von drei Führungskräften gestärkt. Gleichzeitig baut CMA sein Geschäft in Europa aus und richtet eine Praxisgruppe für Private Placement Life Insurance (PPLI) ein. Luca Bertacchi wird das neue CMA-Team in Liechtenstein aufbauen und leiten. Die Neueinstellungen und die ambitionierte Expansionsstrategie unterstreichen das Engagement von CMA, sein Geschäft in der Schweiz und in Europa auszubauen.



Simon Lo, CEO of International Business von Charles Monat Associates

Marco Liardo wird neuer Managing Director für die Schweiz mit Sitz in Zürich. Seine Aufgabe umfassen, die Verkaufsberater in der Schweiz zu trainieren, zu führen und zu managen sowie massgeschneiderte Lösungen für die Liquiditätsplanung der Kunden zu entwickeln. Marco Liardo verfügt über langjährige Erfahrung in der Vermögensberatung internationaler Kunden. Vor seinem Einstieg bei CMA hat er die Schweizer Niederlassung eines internationalen Lebensversicherungsmaklers erfolgreich aufgebaut und geleitet. Davor war er als Head of Financial Analysis und Senior Merger & Acquisition Manager für eine globale Versicherungsgruppe sowie als Vice President, Private Banking Life Insurance für eine internationale Schweizer Privatbank tätig.