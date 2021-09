Dax-Crash schon wieder vorbei! Gehen Sie JETZT auf Schnäppchenjagd! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 21.09.2021, 11:48 | 2 | 0 21.09.2021, 11:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Gestern wurden die Aktienmärkte rund um den Globus regelrecht durchgeschüttelt. Nach Verwerfungen an der Hongkonger Börse durch extreme Schwächen bei Immobilienaktien gingen die Börsen weltweit deutlich in die Knie. Heute folgt jedoch ein beeindruckender Rebound. So liegt der Dax zur Stunde schon wieder deutlich im Plus und notiert momentan bei 15.317 Zählern – ein Anstieg von knapp 1,3 Prozent. Damit könnte der Rücksetzer schon wieder Geschichte sein… Anleger-Tipp: Diese Aktien explodieren nach der Bundestagswahl! Einfach hier klicken und eBook gratis anfordern! Gestern waren die Kurse massiv eingebrochen, wobei der Dax den größten Tagesverlust seit zwei Monaten hinnehmen musste. Dabei rutschte der Index auf den niedrigsten Stand seit dem 19. Mai. Doch die charttechnische Unterstützung im Bereich von 15.000 bis 15.150 Zählern scheint zu halten, sodass die Kurse den mittelfristigen Aufwärtstrend wieder aufnehmen. Wenn jetzt nichts Ungewöhnliches mehr passiert, könnte der Dax das Schlimmste bereits hinter sich haben. Unser Tipp: Für alle, die gerne auf Schnäppchenjagd gehen möchten, könnte jetzt ein guter Zeitpunkt sein. Dafür haben wir diejenigen Aktien in einer exklusiven Sonderstudie zusammengefasst, die nach der Bundestagswahl beste Chancen auf ein echtes Durchstarten haben. Angesichts der Dramatik im Dax möchten wir Ihnen das exklusive eBook ausnahmsweise kostenlos zur Verfügung stellen. Einfach hier klicken.

