Varta: Diese Antwort hat gesessen!

Im Zuge des schwächeren Gesamtmarktes war Varta gestern massiv unter die Räder gekommen. Nach einem Freitagsschluss von 119,60 fiel die Aktie am Montag wie ein Stein auf zwischenzeitlich nur noch 110,30 Euro. Am Tagesende standen 111 Euro auf der Kurstafel und damit ein sattes Minus von über sieben Prozent. Doch auf diesem Niveau schienen erste Schnäppchenjäger bereits auf der Lauer zu liegen, denn…

Heute schießt der MDax-Titel schon wieder massiv nach oben und liefert damit die richtige Antwort auf all die Untergangsszenarien. Aktuell verbucht der Kurs ein Plus von 3,2 Prozent, was einem Anstieg von 3,60 Euro entspricht. Damit hat Varta einen Großteil der gestrigen Abschläge schon wieder wettgemacht und steuert zielgerichtet auf die 120-Euro-Marke zu. Sollte auch diese Hürde zurückerobert werden, würde sich die Technik weiter entspannen.

Fazit: Bei Varta sollten Sie jetzt ganz genau hinschauen. Ist die Korrektur schon vorbei und die Zeit für Schnäppchenjäger gekommen? Oder sehen wir hier nur ein Strohfeuer? Genau darum geht es in unserer großen Sonderanalyse, die Sie angesichts der hochspannenden Situation hier kostenlos herunterladen können. Einfach hier klicken.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Varta der letzten drei Monate.

